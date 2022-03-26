Rüzgârı okurken

Ne çok şeyi üstünkörü öğretmişler öyle! Rüzgârın dilini bile yanlış tercüme etmişler.

Vuuu... diye belletmişler o bestesini de... rüzgârı küstürmüşler. Meğer rüzgâr kardeşle nefesimiz[in dili] aynı imiş.

Huuu... seslenişleriyle esermiş rüzgâr ve nefesim her nefes Huuu... diye sonsuz varlığın adını söylermiş.

*

Rüzgâr... Az önce, ha!

Aah!

Alnıma dokunup gitti; tutamadım. Alnımda, yüzümde, gözlerimde [bırakıp gittiği aşkını] unutamadım.

Sen misin rüzgâra tutunan; gelip gidip öpüyor yanaklarımdan, alnımdan. Bütün bedenimi sarıp sarmalıyor.

Ooh!

*

Ben rüzgârları seviyorum.

Adları ne olursa olsun mu?

Olsun da... şeey... yıkıp geçenlerden korkuyorum yalnız.

Eline geçirdiğini savuranlardan...

Orda da vazifeli...

Anlıyorum:

Ya Celâl... fırtınaları estiriyor.

Ya Cebbar...

Ya Kahhar...

Ya Hâkim...

Ya Hakîm...

*

Konuşurum onlarla.

Evimin perdeleriyle oynaşır.

Gelir gözlerimde sırnaşır.

Meltem olur fısıldaşır.

Nerden çıkar gelir, nereye gider! Nerelerde, hangi kuytularda yorululur da uyur uyanır; nerden bilebilirim!

(Benim bildiklerim; yanıldıklarıma yetmezmiş ki... kulakları çınlasın babam öyle söylerdi.)

El ele tutuşur gezeriz, göz göze geliriz bu rüzgârlarla.

*

İlk, ta çocukken tanıştım rüzgârlarla.

Uçurtmalarımı uçururdu.

Renk renk uçurtmalarım vardı benim; bilemezsiniz.

Bilemezsiniz o uçurtmalarla uçtuğumu.

Çocukluğumu nerden bileceksiniz!

Şu ân gözlerimdeki o uçurtmaların hasretini, çocukluğumun pembe rüyalı günlerini... nerden bileceksiniz!

O sevinçler bana nerden gelirdi, o rüzgârları bana kim gönderirdi; o zamanlar anlatmadılar bana pek öyle!

Rüzgârdı; esip geçerdi, işte!

Anlatmadılar; her yanımın isimlerle, sıfatlarla, Fail’in filleriyle sarılı olduğunu...

Bütün sebeplerin ardındaki, önündeki, her yanındaki, içindeki, dışındaki Zamir, Âmir O’ymuş da bunu bana söyleyen -belki de istenildiği gibisini söyleyen- pek yok denecek kadar azmış.

*

Çok soru sorduğumdan olsa gerek elime kitaplar tutuşturdular.

Çocuktum, gençtim; anlamasam da okudum.

Sonra o kitaptan pencereler açılınca rüzgârların alnımdaki aşkının tesirini, tercümesini, tefsirini okudum.

*

Rüzgârları elimle tuttum.

Kapılardaki, pencerelerdeki ninnilerini göğsümde uyuttum.

Rüzgârların yumuşacık avcundaki yağmurları saçlarımda inci mercan kabul ettim.

Muhabbet rüzgârlarına karışınca; insanların herbirinin başka bir “can” olduğunu gördüm.

Kıskanç avuçlarımı açtıkça dostlarımın çoğaldını gördüm.

İçimin rüzgârları çöle dönsün istemedim.