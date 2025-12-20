"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sessizliğin lisanı: Hafî lâtifesi ve derin marifet yolculuğu

İhvan Yıldız
20 Aralık 2025, Cumartesi
Letâif-i Aşere’den Hafî lâtifesi

Âlem-i şehâdetin en câmi’ ve en bedî’ nüshası olan insan, yalnızca cesetten ibaret bir varlık değildir. Onun derinliklerinde, gözle görülmeyen fakat kalpte hissedilen nuranî ve lâtif cepheler vardır. Risale-i Nur’da zikredilen kalp, ruh, sır, hafî ve ahfâ gibi latifeler; insanın iç âlemine açılan marifet pencereleri hükmündedir. Bu letaif silsilesi içinde hafî latifesi, sükûtun içindeki fısıltı, sessizliğin dili ve en mahrem idrak makamı olarak hususî bir ehemmiyet taşır.

Hafî, Arapça’da “gizli, saklı, derin” mânâlarına gelir. Bu latife, en ince ve en mahrem hakikatleri idrak etmeye istidadı bulunan manevî bir merkezdir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, İmam-ı Rabbanî’den naklen şöyle buyurur:

“İmam-ı Rabbanî: kalp, ruh, sır, hafî, ahfâ, insanda anâsır-ı erbaanın her bir unsurundan o unsura münasip bir lâtife-i insaniye tâbir eder.”¹

Hafî latifesi; Cenab-ı Hakk’ın el-Hafî, el-Latîf, el-Habîr gibi esmasının derin cilvelerine mazhar olur. Dile dökülemeyen, kelimeye sığmayan niyazlar bu lâtifede yankı bulur; kulun sessizce Rabbine yöneldiği kapı hâline gelir.

Hafî’nin Ubudiyeti ve Marifet Penceresi

Her lâtifenin kendine mahsus bir ubudiyet ve marifet yolu vardır. Üstad şöyle der:

“İnsandaki pek kesretli âlât ve cihazatın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubûdiyeti olduğu gibi, ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükâfâtı vardır.”² 

Bu nuranî letaif gafletle, sefahetle, dalaletle söner; terakki etmez, tedenni eder. Hafî latifesinin inkişafı ancak uyanık kalp, temiz niyet ve derin tefekkürle mümkün olur; gaflet ve sefahet bu latifenin mahiyetini perdeleyip zayıflatır.

Onun ubudiyeti sözle değil, sükûtla; dışa değil, içe yönelen derin bir tefekkürle tecellî eder. Kelimelerin bittiği yerde başlar; bazen bir damla gözyaşında, bazen içe doğan ürperişte, bazen de hiçbir söze dökülmeyen mahrem bir yönelişte görünür. Hafî; kul ile Hâlık arasında perde arkasında yaşanan ince bir yakınlıktır.

Asr-ı Hazırda Hafî ve Zikr-i Hafî

Asr-ı hazır, çok konuşulan fakat az hissedilen bir zaman dilimi hâline gelmiştir. İnsan gürültü ve telaş içinde iç sesini kaybetmiş, derunî idrakten uzaklaşmıştır. İşte böyle bir hengâmda hafî latifesi, yeniden içe yönelişin, tefekkürün ve Rabbini sessizce aramanın kapısı olarak parıldar.

Hafî’ye dayanan velayet yolları; gösterişsiz, sessiz, derunî ve mahrem bir ubudiyeti esas alır. Bu yolun en mühim esası olan zikr-i hafî, kalbi fethetmeye çalışan ince ve derin bir seyr ü sülûk usûlüdür. Risale-i Nur’da bu usûlün ehemmiyeti şöyle ifade edilir:

“Nakşibendîler, zikir hususunda ittihaz ettikleri zikr-i hafî sayesinde kalbin fethiyle, ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeğe ve şeytanın emirberi olan nefs-i emmarenin başını kırmağa muvaffak olmuşlardır.”³ 

Bu ifadeden anlaşılıyor ki hafî latifesi, asrın hengâmesine karşı sükûtun irşad edici lisanıyla insanı derin bir huzura, kalbî safiyete ve marifet yolculuğuna davet eder.

Sonuç: Sessizliğin İçindeki Fısıltı

Hafî latifesini tanımak; sükûtun içinde dua bulmak, kalabalığın ortasında yalnızlık hissiyle Rabbe sığınmak ve iç âlemin derinliklerinde huzur keşfetmektir. Risale-i Nur’un gösterdiği bu derunî tefekkür yolu, asrın gürültüsü içinde insanı sessiz fakat kuvvetli bir davetle hakikate yöneltir.

Dipnotlar:

1- Barla Lâhikası, s. 347.

2- Sözler, s. 646.

3- Mesnevî-i Nuriye, s. 103.

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya'ya açık sinyal'

    Sosyal çürümeyi durduralım

    'Bahis' ekonomisi büyüyor

    Faize var, yemeğe yok

    Ölüm de mi ticarileşiyor?

    ABD-North Carolina'da düşen küçük uçaktaki 7 kişi de öldü

    Hayvancılık millî güvenlik meselesidir

    Gazze'de 203 gencin hüzünlü nikah sevinci: 'Gazze halkı sabırlıdır, hiçbir şey onları mağlup edemez'

    AB, Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlayacak

    Sahte faturayla suç gelirlerini aklayan 43 kişi hakkında gözaltı kararı - Aralarında 26 mali müşavir var!

    Kazakistan da LGBT propagandasını yasakladı

    Edirne-Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi "ölü hacme" düştü

    İsrail'in itirazını reddeden iki UCM yargıcına ABD'den yaptırım kararı - UCM, ABD'yi kınadı

    Siyaseten yanlış yaptım

    Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü video üzerine Macron'dan açıklama

    İrlanda da Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasını istiyor: 'Başkasının yok ettiği ülkeyi diğerleri inşa edemez'

    İsrail, Suriye’deki ihlal ve işgal adımlarına devam ediyor

    Almanya, 50 milyar avroluk askeri teçhizat ve silah alacak

    MSB'den düşürülen İHA hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hayvancılık millî güvenlik meselesidir
    Genel

    Sosyal çürümeyi durduralım
    Genel

    'Bahis' ekonomisi büyüyor
    Genel

    Faize var, yemeğe yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Rusya'ya açık sinyal'
    Genel

    Ölüm de mi ticarileşiyor?
    Genel

    ABD-North Carolina'da düşen küçük uçaktaki 7 kişi de öldü
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.