ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İçtimaî ve Siyasî Sözlük (7) - Dünya fânî mi bâkî mi?

Ali HAKKOYMAZ
20 Aralık 2025, Cumartesi
Hürriyet bu öyle kolay kolay gelmez! Hürriyetsiz ölür insan da... ekmeksiz öyle kolay kolay ölmez!

Evler, okullar, yollar hürriyete kavuşmadan; güleceği yok dünyanın. Dünya geliri üç beş kişi arasında dolaşıyor; geri kalanın eli ayağına... Allah'ın kulundan esirgemediği hürriyeti ve malı; kul, kuldan esirgiyor, alıyor, kaçırıyor, çalıyor çırpıyor. 

Şu anlaşılmıyor: Haydi haydi yüz senelik bir hayat için; bin senelik mal toplamanın bir izahı var mı hırstan başka? Annem, yalan konuşursak; ağzımıza biber süreceğini söylerdi ve ne korkardık! Yalan zamanlara; böyle mal biriktirenlere ne dersin, anne?

«

EZBER BOZAN OL(MAK)

Ezbere yaşıyoruz. Okullar ezbere... Aşklar ezbere... Bari şiir, çiçek adları ezberlesek; adımız ezbere çıkmışken…

Kaç şiir var ezberimizde? Kaç dost adı; hı? Ezberi bozulanların azaldığı bir yerde; yorucu bir iş olsa gerek de... ezber bozmadan da olmayacak!

«

PERDE

Evet; her ân aralanıyor perdeler. 

«

YAĞMUR YA DA RAHMET

Gene yağmur; eskisinden/yenisinden...

İlla camlar… çocuk gibi... illa ağlar.

Sırılsıklam her yanım rahmet zaten....

«

BİR YOLCUYA

Şu yapışman yok mu dünyaya... Öylesine gülünç... Öylesine acı... Hancı mısın yolcu mu?

«

PARA VE KELİME

Para pul arıyorsun; o senin bileceğin iş karışmam da kelime aramıyorsan... karışmam lâzım; yoksa seninle konuşamam!

«

S/ANMALAR

Kendimi akarsu sandım; denize koştum Dağ sandım; dağ gibi; yükseldim, göğe yükseldim! Gül sandım; bülbülleri çağırdım boyuna. Baktım aynalara; gözyaşı gibiydim; aşka düşmüşüm de ağlıyormuşum; bir cam gibi, ümit gibi pırıl pırıl… Bir de baktım ki... insanım; insan kalmalıyım.

«

AYNALAR ESKİR Mİ?

Saatler şimdiyi gösteriyor;

Çığlık çığlığa eriyor zaman.

Ağlamaktan bir hâl olmuşum;

Ne sık değişiyor aynalar;

...anlamadan...

«

TALEBE GÜZELİ

Gülüyorsun bir çiçeğe, bir kelebeğe... Yıldızlara el sallıyorsun. Selâm veriyorsun tanıdığın; tanımadığın kimselere. Ümidini kıramıyorlar; yüzünde bahar tebessümler... Ağlarken de tutunuyorsun hayata. En güzeli; okula gitmiyorsun; kalıpları sevmediğin belli.

Bir mektup diye okuyorsun gözlerini aynada; kalbini terk etmiyorsun; selâmlıyorum seni!

«

REKLAMLAR

Reklâmlardan öteden beri çekinirim. Niye bu kadar ısrar? Daha çok kazanmak için... Bütün bir milletin parasını kasana koysan ne olacak! Zaten cimrisin. Bunun istisnası da o kadar az ki! Ne aldatan zamanlara düştük! Dünya paradan ibaret değildi bu kadar. Ne oldu birdenbire? Milyar parça insan aç ve susuz… Paragöz, dünya canlısı adamları gördükçe yaşama sevincim sendeliyor. Bu yanlışla dünya dönebilemez gibime geliyor.

«

MERHABA KALEM!

Başka yol yok mu; ille de çıkmaz sokaklar... Oku, diye başladı sonsuz tebessüm; kılıçlar kınında uyusun.

«

ACEMİ BERBERLER

Acılar üst üste geliyor. Günleri karartanlardan bıktı bu dünya. 

Dünya işlerini bile bilmeyenler iş başında; bırakın o zaman yakasını dünyanın; her şey yerli yerinde zaten.

