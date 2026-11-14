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14 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Çadır var, siyasî irade yok

Faruk ÇAKIR
14 Kasım 2026, Cumartesi
İnsanlığını henüz kaybetmemiş olanlar vesilesiyle Gazze’de yaşananlardan haberdar oluyoruz. Haberdar oluyoruz, ama Gazze’de yaşanan krize, zulme, açlığa, insanlık dışı muameleye mani olabilmiş değiliz.

Birleşmiş Milletler (BM), 6 Kasım 2026’dan bu yana etkili olan yağış nedeniyle on binlerce çadırın sular altında kaldığı Gazze için temin edilen 150 binden fazla çadırın Gazze dışında sevk edilmeye hazır halde bekletildiğini bildirmiş. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, “Gazze’ye yeterli malzeme ve ekipman getirilebilmesi için acilen insanî yardım fonlarına ve İsrail onaylarına ihtiyaç duyulmaktadır” şeklinde konuşmuş. (AA, 12 Kasım 2026)

Böyle bir tablo varken, İsrail bütün insanlara ve “insanlığa”  karşı zulümde sınır tanımazken, Gazze için gönderilen çadırlar dahil her türlü yardımı sınırda bekletirken; “Biz dünya lideriyiz, dünya bizi kıskanıyor” demenin hiç bir anlamı, bir ağırlığı, bir doğruluğu olabilir mi?

Gazze’de yaşananlarla ilgili bilgi veren BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, çadır gibi acil kışlık malzemelerin yanı sıra Gazze’ye vakumlu kamyonlar, mobil su tahliye pompaları, motor yağı, hortumlar ve ağır makineler gibi ekipmanların girişine de ihtiyaç olduğunu hatırlatmış.

Bu malzemelerin içeri girmesi için ne gerektiğinin sorulması üzerine de BM yetkilisi Haq, “Bu çadırları içeri sokabilmemiz için İsrail yetkililerinin izin verme konusunda işbirliği yapması gerekiyor. Gerekli izinlerle ilgili bir sorun var ve bunları içeri almamız gerekiyor. İnsanların evlerinden zorla çıkarıldığı, çocuklar da dahil olmak üzere sel suları nedeniyle insanların boğulduğu bir dönemde bu gerekli kaynakların içeri sokulmasında hiçbir gecikme olmamalı” ifadesini kullanmış. 

Gazze’deki hükümetin medya ofisi ve Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre ise, olumsuz hava şartları nedeniyle 70.000 (yetmiş bin) çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı sular altında kalmış. Yine açıklanan bilgilere göre İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde binaların yüzde 80’den fazlası yıkılmış veya ağır hasar görmüş. İsrail’in konteyner, çadır, branda ve temel insanî yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını zorlaştırmış durumda. 

Peki, Gazze’deki durum söyle olduğu halde “İslam ülkeleri” ne yapıyor? Avrupa ve Amerika’daki “insaf ehli insanlar”ın da kamuoyu desteğini alarak İsrail’i “insanî sınırlar”a çekemeyen, Gazze’ye yardımın yollarını açamayan hangi lider, hangi başkan ya da başbakan kendisini “başarılı” sayabilir? 

Demek ki Gazze’ye yardım var ama bu yardımlar ancak “sınır”a kadar gidebiliyor. Asıl liderlik siyasî irade ortaya koyarak İsrail’i “insanî sınırlara” çekmekle mümkün olur. Türkiye, İslam dünyası ve “insanlık” el ele vererek bunu yapmalı vesselam. 

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