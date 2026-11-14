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14 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Hastalıkların illet ve hikmeti

Mehmet ÇETİN
14 Kasım 2026, Cumartesi
Kadın erkek herkesin zaman zaman, özellikle yaşlılık ya da rahatsızlık devresinde vuku bulan idrar kaçırma durumu insanı rahatsız ederken, buna çare aramaya da sevk eder.

Fizyoterapistlerin pek çok tavsiyeleri var ve internette videolarla da yardımcı olmaktadırlar. İlaç, kişiye özel olabildiği gibi, idrar kontrolü hareketlerinin de kişiye mahsus olması mümkündür. 

Stres, idrar kontrolünde farkında olmadan sızıntıya sebep olabiliyor. Psikolojik stres, moralin bozulması, üzüntü vs. vücutta genel bir kas gerginliğine yol açabiliyor. Alt karın bölgesindeki leğen kemiğinin içi ve çevresinde yer alan pelvik taban kaslarının işlemesini olumsuz etkileyebilir. Bunun için psikolojik ve duygusal streslerden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Bu durum, kişiye sorumluluk yüklediği gibi idrar sızıntısından mustarip olanın yakınlarına da sorumluluk yükler, onları moral vermeye davet eder.

Stresten uzak durmak, morali yüksek tutmak, koruyucu hekimliğinin ilk işlerinden olduğu gibi kişinin de kendisine yönelik alması gereken tedbirlerin başında gelir. 

Her hastalığın bir görevi var ve o görev bir süre içerisinde yapılır. Bu süre, o hastalık imtihanının şartları içerinde alınması gereken tedbirleri, tevekkül adına şart kılar. Fiilî dua, o tedbirlerle yapılırken, kavlî dua da ihmal edilmemelidir. 

Fiilî duaya bir örnek olması noktasından vakit namazlarının yanı sıra bol bol namaz kılmayı tavsiye ederiz. Elbette namaz, Allah için kılınır ve kılınmalıdır ama hikmeti noktasından bakıldığında namazın erkan ve hareketlerinde çok hikmet ve faydalar vardır. Namaz kılmanın asıl sebebi yani illeti Allah’ın emridir, faydaları ise hikmetidir. 

Bir rekât namazda dokuz hareket yapılır. Günde kırk rekât kılınan namazda üç yüz altmış hareket yapılır. Bu hareketlerin hemen her birisi doğrudan ya da dolaylı olarak pelvik kaslarının kullanılmasını sağlar ve hareket gören kas, zindeliğini canlı tutar, idrar kanalı ve onun âdeta vanalarının bölgesi bu pelvik çerçevesinde olduğu için o her bir rekâtın hikmeti daha iyi anlaşılır.

Günlük namaza ek olarak kaza namazları vs. de kılınırsa rekât sayısı artacak ve kasların faaliyetine takviye olacak demektir. Özellikle rükû ve secde hareketlerinde, tahiyattaki eğilmeler, tekrarlanan secdeler, ayakların belirli aralıklarla sabit tutularak bütünüyle bacak ve pelvik bölgesiyle yapılan namaz hareketleri gibi daha hikmeti bilinmeyen nice namaz hareketleri vardır. Bu süreçte sabır ve sebatla gayret ederken şifayı da sadece Allah’tan isteyerek devam edilmeli. Yeter ki tahiyatta pelvik kasları gevşetilmesin, alışkanlık olarak kalsın, namazda zihni de ziyadesiyle meşgul etmesin. 

Bu hareketleri ibadete çeviren niyettir. Niyetin en güzeli ise dua ile ifade edilenidir. Namazın özel hareketlerinde rükû ama illa ki secdedeki dualar, en güzel niyet takdimi hâlleridir. Oralarda, malûm hastalık ve rahatsızlıklara şifalar dilenmelidir. Bunlar, kulun manevî dünyasına yapılan moral takviyeleridir. 

Tıbbî noktadan yapılan Kegel egzersizleri ile namaz hareketleri neden bir ve beraber değerlendirilmesin ki? Kasların kuvvetlendirilmesi için maddî harekete manevî destek, moral takviyesi de o hareket ve egzersize ruh olur, hayrolur, şifaya inşaallah vesile olur.

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