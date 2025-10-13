Kitap hayattır

YENİ ASYA NEŞRİYAT’TAN YENİ ESERLER

“Vatan sathını bir mektep yapmaktır” idealiyle yola çıkan Yeni Asya Neşriyat aynı şiar ve misyonla neşir hayatına devam ediyor. Risale-i Nur yayıncılığında aranan bir marka olan yayınevimiz, Risale-i Nur’un şerh ve izahı mahiyetinde olan yeni yayınları da kültür dünyamıza kazandırıyor.

İşte bunlardan birkaçı:

Bilge Dede, Peygamberleri Anlatıyor (6’lı Set)

- Sette; Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih ve Hz. İbrahim (aleyhimüsselâm) ayrı ayrı anlatılıyor

Her biri maddî ve manevî sahada insanlığın pîri, önderi, rehberi olmuşlardır.

İnsanların medenî toplumlar olmasında peygamberlerin büyük rolü vardır. Her peygamber, bir ihtiyaç için önemli buluşlar, üretimler yapmasıyla bilinir. Her bir peygamber bir sanatın, bir tekniğin, bir medeniyet harikasının mucididir denilebilir.

Peygamberler maneviyatın yanında maddî ilerlemeler için de çığır açmışlar, medeniyeti çok ileri noktalara götürmüşler, bir anlamda bugünkü teknolojik gelişmelerin temellerini atmışlardır. Bu set, insanlığın maddî-manevî önderleri olan peygamberlere imanın önemini daha iyi kavratıyor.

Genç kahramanımız soruyor, Bilge Dede cevaplıyor. İlâhiyatçı ve eğitimci-yazar Süleyman Kösmene’nin kaleminden.

Bediüzzaman’dan Zübeyir Gündüzalp’e… Risale-i Nur Dersleri

- Abdülbâkî Çimiç imzasıyla Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan eserde, Risale-i Nur’un mahiyetini, niçin okunduğunu ve hizmet metodunu inceleyerek, okuyuculara ‘iman, marifet ve muhabbet hakikatlerine’ ulaşmada en kestirme yolu göstermeyi hedefliyor.

Bu değerli çalışma, Risale-i Nur’un ‘muallimlere ihtiyaç bırakmayan’ ve herkesin istidadı nisbetinde kendi kendine istifade edebileceği bir eser olduğunu vurguluyor. Kitapta, Bediüzzaman’ın ve talebelerinin derslere nasıl hazırlandığı ve ders esnasında nelere dikkat ettikleri, okuyucunun şahsî ve toplu okumalarında ‘doğru usûlleri’ tatbik etmesine imkân verecek şekilde anlatılıyor. Özellikle Zübeyir Gündüzalp’in okuma üzerine tespitleri ve hikmet dolu sözleri aktarılıyor.

Çalı: Çile İçinde Filizlenen Bir Hayat

- Bahadır Asya’nın kaleminden çıkan “Çalı” romanı; okuyucuyu, köy hayatının sert gerçekleri ve siyasî havanın ağırlaştığı, özellikle 12 Eylül darbesiyle ağırlaşan dönemin atmosferiyle harmanlanmış güçlü bir anlatıma davet ediyor. Bu eser, öksüz ve baba şefkati görmeyen bir çocuğun hayat hikâyesinden çok öte, Anadolu’nun ücra bir köyünde, yoksul bir ailenin ve çocukluk travmalarının gölgesinde geçen bir hayatın gözünden hem toplumsal, hem siyasî hayata ışık tutuyor. Yazarın başarılı kurgusu, merakı canlı tutarak, tempoyu son satıra kadar koruyor.

*

FUARLAR DEVAM EDİYOR

2025-2026 fuar sezonu kapsamında, Yeni Asya Neşriyat fuarlarda yer almaya devam ediyor. Bu çerçevede Uşak 1. Kitap Fuarı (26 Eylül–5 Ekim), Samsun TÜYAP Karadeniz 10. Kitap Fuarı (27 Eylül–5 Ekim), Ankara 22. Kitap Fuarı (3–12 Ekim), Kocaeli 15. Kitap Fuarı (4–12 Ekim) tarihleri arasında yapıldı.

Yeni Asya Neşriyat, ayrıca önümüzdeki günlerde başlayacak olan İzmir 6. Kitap Fuarı’na (17 – 26 Ekim), Şanlıurfa Kitap Fuarı’na (21–30 Kasım) ve CNR 10. Mersin Fuarı’na (22-30 Kasım) katılacak.

*

RİSALE-İ NUR YAYINEVLERİNİ ZİYARET

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, yönetim kurulu eski üyelerimiz Ali Vapurlu ve Bilal Sürücü’yle birlikte Ankara Kitap Fuarı’na katılan Risale-i Nur yayınevlerini ziyaret etti.

RNK, Zehra Yayınları ve Envar Neşriyat standını ziyaret eden Yeni Asya heyeti, yayınevi yetkilileri ile istişarelerde bulundu.

Yayınevi yetkilileri fuarda Risale-i Nurlara ilginin büyük olduğunu ve bu ilgiden memnun olduklarını ifade ederken, yeni çıkan eserlerini tanıttılar.

*

Yeni Asya olarak aynı heyecan ve gayretle yolumuza devam edeceğiz inşallah.

Hepinize hayırlı ve bereketli bir hafta diliyoruz.