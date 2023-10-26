"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Günlerin efendisi

Ali Rıza AYDIN
26 Ekim 2023, Perşembe
Allah’ın (cc) yarattığı her şey gibi, her günü de güzeldir; lütfettiği bazı günler özeldir. Bu günler güzel kullanılır, hayırlı işler yapılır; O’nun rızasına uygun ameller işlenirse, insan için, hayr-ı azîm değerdir.

Yeter ki, zararlı zayi edilmesin!

Bazı günler ve o günlerin geceleri, bazılarından fazilet ve sevap cihetiyle farklılık arz ediyor.

Çünkü o Kâinatın Hâlıkı, öyle takdir buyurmuş.

Bu cümleden olarak, pek çoğunuzun da malûmu olduğu üzere, Risale-i Nur’da; “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar”1 deniyor.

Metinde yer alan konumuzla ilgili kelime, Cuma.

Her hafta, gündüzünü özenle yaşadığımız, fakat bu fakir gibi, hiç farkında olmadığımız; farkında olsak bile, câzibedar dünya hayatının meşgaleleri yüzünden üstünde pek duramadığımız önemli bir hasene, Cuma’ların gecesi.  

Yukarıda da zikredildiği gibi, bu gecelerde; yani, fazilet bakımından -Leyle-i Kadir hariç- diğerlerinden daha üstün olan Cuma gecelerinde işlenecek hayırlı amellerin sevabının, binlerle olduğunu ifade ediyor Bediüzzaman.

Demek feyzinden, bereketinden, sevabından istifade etmek için Cumaların gecelinde ve gündüzlerinde hüşyar olmak; o günleri, gün içindeki o müstesna zaman dilimini fark etmek gerekiyor.

Peygamber Efendimiz (asm), “Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cumadır”2 buyuruyor.

Sa’d bin Übade (ra) rivayet ettiği diğer bir hadis-i şeriflerinde ise Efendimiz (asm), Cuma gününü şöyle tavsif ediyor:

“Allah katında günlerin efendisi Cuma günüdür. O Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinden de büyüktür. Onda şu beş özellik vardır:

1- Hz. Âdem o günde yaratıldı,

2- O gün Cennetten yeryüzüne indirildi,

3- O gün vefat etti,

4- O günde öyle bir an vardır ki günah veya akrabayla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul, Allah’tan bir şey isterse, Allah mutlaka onu verir,

5- Kıyamet o gün kopacaktır.

Allah’a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur; hiçbir rüzgâr, hiçbir dağ ve taş yoktur ki Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.”3

Cuma gününün en mümtaz özelliği, içinde bulunan ve hadis-i şerifte “öyle bir an” diye ifade edilen zaman, kabul / kabul etme manasına gelen “icâbet” anıdır.

Dualarının kabul olduğu ve her haseneye bu kadar çok sevabın yazıldığı bu gizli zamanın, her zaman içinde olması; hatta her zaman olması ihtimaliyle, Cumaları boş geçirmemek; Cenab-ı Hakkın bu büyük ihsanına mazhar olmak için, gayret etmek, ciddi çalışmak gerekir.

Evet, çalışmak gerekir!

Çünkü “Cennet ucuz değil.”4

Dipnotlar:

1- Said Nursî, Şualar, 424.

2- Müslim, Cuma, 18.

3- Camiü-s-Sağîr, 3: 1084 (Buharî, Ahkâm, 16; Müsned, 2: 292).

4- Said Nursî, Mektubat, 456.

Okunma Sayısı: 866
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    3 bin çocuk 1700 kadın öldürüldü

    Allah bize yeter

    Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

    Öğrencilerin hayal kırıklığı

    Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

    İsveç’ten sınır dışı edilecek

    Mescid-i Aksa'da sadece 5000 Filistinli Cuma Namazı kılabildi

    İsrail, insani yardıma da karşı çıkıyor

    ''Susturulmayacağım''

    İsrail bir camiyi daha bombaladı

    Gazze'de 29 bin konut tamamen yıkıldı

    Mısır’da yerleşim yerine füze düştü: 5 kişi yaralandı

    BIRAKIN GAZZE YAŞASIN

    Yahudi Fransız Yazar Cohen: Gazze için birlik olun

    Dünya Guterres’in yanında

    NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

    Açlık sınırı 15 bin lirayı geçti

    Saldırılarda katledilen Filistinlilerin yarısı çocuk

    Beşiktaş, Norveç'ten eli boş döndü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Terör” iftirasıyla buraya kadar
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Boykot nasıl yapılır?
    İbrahim Aktaşcı

    Bahçeli’nin saati günde kaç kez doğruyu gösterir?
    Şükrü BULUT

    Mesele Filistin değil…
    Enes Uyar

    Allah’ın affettiği kullar
    Süleyman KÖSMENE

    İsrail’in Filistinle imtihanı
    Risale-i Nur'dan

    Asr-ı Saadet’ten de davet olunsam hakikatleri aynen ibraz edeceğim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ERSOYLU

    İsrail’e karşı ekonomik boykotaj

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.