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16 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

KRAVAT (BÖLÜM-2)

Ali Serdar Beykoz
16 Şubat 2020, Pazar
Neşe içinde kahvaltı sofrasından kalkıp evin babası giyinmek üzere odasına yürüdü… Yatağın üzerinde temizlenmiş, ütülenmiş elbiselerini aldı giyinmeye başladı.. Tam kravatını bağlayacağı zaman kapı çalındı içeriye evin büyük kızı girdi.

- Tebrik ederim babacığım diyerek babasına sarıldı. Aaaaa bu kravat yakışmamış olmaz sen en iyisi… Bunu tak diyerek başka bir kravat eline verdi. 

Pantolon, gömlek ve ceketi eşi seçmiş kızı da kravatı seçmiş olsun diyerek kızının verdiği kravatı takacakken kapı açıldı gelen ortanca kızı idi.. Oda tebrik etti.. Sonra elindeki kravatı inceledi..

- Bu olmaz bunu tak diyerek başka bir kravat eline tutuşturdu.. Elinde üç kravat ile aynaya bakarken evin en küçük kızı içeriye girdi…

- Hangisini takayım diye küçük kızına sordu. Evin küçük kızı dudağını büzdü..

- Hiçbirisini.. diyerek dolabı açtı başka bir kravat verdi… Baba dört kravatı çantasına yerleştirdi ve evden çıktı…..

*********

Ödül töreni için salondaki yerlerini aldıklarında anne ve üç kız ikinci sıraya oturmuşlardı. Kızlar kendi aralarında konuşmalarından kravat konusunu biliyorlardı üçü de “-Benim verdiğim kravatımı takacak..” diye inatlaşıyorlardı... Babaları ön sırada oturuyordu ve hangi kravatı taktığı belli olmuyordu. Birazdan ismi anons edildi… Yavaş adımlarla sahneye yürüdü… Spiker ödülün ne için verildiğini ve niye kime verildiğini anlatıyordu. Baba sahneye çıkınca gözleri ile kızlarını aradı, görünce onlara gülümsedi.

Büyük kız: Aaaa benim verdiğim kravatı takmamış..

Ortanca kız: Benimkini de…

Küçük kız: Benimkini de takmamış.. Üçü birden annelerine döndü.

Anne: Siz hepiniz babanız için kravat mı seçtiniz? diye sordu.. Kızlar başlarını salladı.

Anne: Benim zeki kocam hiçbirinizi üzmemek için yeni bir kravat almış.. Haa bu arada madem babanız için kravat seçmeye bu kadar heveslisiniz bu kravatın parasını harçlıklarınızdan keseceğim haberiniz olsun..

Kızların hepsi: Ama anne...

Anne eli ile boynunu gösterdi. Ödül alacak evin babası gayri ihtiyarî olarak elini kravatına götürüp onu düzeltti.. Kızları ayağa kalkarak babalarını mutlulukla, coşkuyla alkışlarken, evin annesi gururla evin babasını seyrediyordu…

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