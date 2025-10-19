"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Kanadalı Uluslararası Hukuk Uzmanı Diana Buttu

Dr. Aytekin COŞKUN
19 Ekim 2025, Pazar
Kanadalı Uluslararası Hukuk Uzmanı Diana Buttu, “Filistinlilerin kendi soykırımlarına son vermek için müzakere etmeye zorlanmaları gerçekten çok iğrenç! Soykırımın durdurulması için dünyanın İsrail'e yaptırım uygulaması gerekirdi” (X platformu) Asıl bu düşünce masada olmalıydı maalesef gerçekleşmedi.

Bugüne kadar barış görüşmelerinde masada Türkiye yoktu. Arap dünyası ve karşılarında İsrail sempatizanı ABD vardı. MİT başkanı İbrahim Kalın’ın Mısır’daki barış görüşmelerinde Türkiye’yi temsil etmesi etkili oldu denilebilir. Barış görüşmelerinde hep çekinceli kalan Hamas heyetinin Türkiye’nin vermiş olduğu garantörlükle, barışın gerçekleştiğine dair kanaat söz konusu. “En kötü barış savaştan iyidir” bu mentalite ile baktığımızda, açlıktan ve susuzluktan ölmeye başlayan masumlar, insanî yardımların bir türlü içeriye sokulamaması, tedavi edilemeyen birçok hasta, evsiz-barksız kalan milyonlar, bunlar için acil barış gerekliydi. Bir bakıma İsrail’in bombalamasının önüne geçilmesi, insanî yardımların Gazze’ye girişinin sağlanması planlandı. İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin salıverilmesi elbette insanî ve her şeyden önemli.  

İsrail, Gazze halkına soykırım uyguladığı gerçeği ortada duruyorken, barış anlaşması tarihe geçmiş olsa da durum değişmiyor. İsrail’in kazandığını görmek mümkün, fakat barışı sürdüreceği ve uyacağını noktasında şüpheler uluslararası kamuoyunda hâlâ geçerli. Filistin’in diğer yerleşim yerleri için planda bir gelişme de yok. Özellikle bazı kritik stratejik yerlerde askerlerini çekmeyeceğine dair haberler söz konusu, İsrailin asıl amacı olan Hamasın elindeki esirlerin salıverilmesi, asıl niyetleri bundan sonra ortaya çıkacaktır 

Gazze halkı bugüne kadar dünya üzerinde haksızlığın ve hukuksuzluğun bayraktarlığını yapan bir konuma yükselmiş durumda. Free Palestina-Özgür Filistin şeklindeki slogan artık, hak, adalet hukuk, insan hakları, demokrasi gibi temel insanî ihtiyaçların peşinde koşanların meşalesi olmuş durumda.  Dünya halkları bu manada birleşmiş durumda.

Hamasın, Gazze’den çekilmesi, kurulacak olan hükumette yer almaması, silahlarını bırakması, esirlerin verilmesi sonrası Mahmut Abbas yönetiminde bir kukla devlet kurulmasının da önü açılmış olacak. Hamassız Gazze, Batı Şeria, Han Yunus, El Halil kısacası Filistin devleti, konsorsiyum devletlerinin ve ABD’nin isteği şekle dönüşmüş olacak. Geleceğe baktığımızda Hamas‘ın ve Gazze’nin kaybettiğini dolayısı ile Filistin’in kaybettiğini söyleyebiliriz.

Uluslararası platformlarda İsrail’e karşı inanılmaz bir tecrit ve uzaklaştırma senaryoları devreye konmuş, uluslararası yarışmalardan tecrit edilmeye başlanmış, Yahudî kökenli olanların mekânlardan uzaklaştırılması yaygınlaşmış, istenmeyen bir millet haline dönüşmüş durumdalar, bu yüzden acil olarak barış planı devreye sokuldu. Neredeyse polis kuvveti ile ayakta kalmaya çalışan bir millet oldular. İsrail’e karşı bu tutum bütün dünyada yayılmaya başladı. 

Oysa şimdi soykırımcı İsrail hiçbir şey olmamış gibi barışçı bir yapıya bürünmüş gözükecek, soykırım, ölen bebeklerin hesabı, annelerin ahları yerde kalacak. Bebek katili Netenyahu cezasız kalacak, insanî yardımın girmesine bloke eden, engelleyen İsrail cezasız kalacak, uluslararası ceza mahkemeleri yaptırım uygulasa bile havada kalacak, bütün bunlara rağmen İsrail istediğini almış olacak, oluşan tablo bu.

Hamasın öncülüğünde Filistin halkının bu direnişi çok kıymetliydi, bütün dünyaya soykırım, insan hakları ve hukukun üstünlüğü noktasında ders vermişlerdi. Allah’a olan teslimiyetleri, her türlü zorluğa karşı güçlü bir şekilde duruşları bütün dünyayı etkilemişti. Bunun kaybolmasından endişe duyuyorum. Gündemden düşmemeleri gerekli. 

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

    Teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri var

    BM raportörlerinden Lübnan açıklaması: 'İsrail, ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırıyor'

    Mahkemeden ilgili kurumlara: 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi durdurulsun' yazısı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden "iki yüzlü" tavır: Rusya'yı anında men ederken, İsrail'i korumaya devam diyor!

    Kazakistan’da zam yasağı

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi

    Düşük enflasyon hayal, yüksek faiz gerçek

    Gıda silâh olarak kullanılmasın

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”

    Meksika'daki selde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

    "Artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanı geldi"

    MB şikayetçi - BKM'de usulsüzlük soruşturması: BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'ın olduğu 7 zanlı tutuklandı

    Bediüzzaman’ın siyasetle ilişkisi-2

    İşkencelerden dolayı artık göremeyen Mahmud Ebu Ful tedavi için destek bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.