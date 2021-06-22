"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Kardeşlerden Bediüzzaman’a bir soru:Bu safahatı hoş mu görüyorsun?

Atilla YILMAZ
22 Haziran 2021, Salı
Bediüzzaman eserlerinin birçok yerinde kendisine sorulan sorulara cevaplar verir. Bu sorular, hem hali hazıra, hem de geleceğe yönelik yol gösterici ikazlarla yüklüdür.

Bu sorular ve sorulara verilen cevapları; ‘o gün için olmuş bitmiş’ anlamında düşünmek son derece yanlıştır. Cumhuriyetin ilânından sonra ülke genelinde devrin idarecileri; alışılagelmiş İslâm toplumlarında yadırganacak türden inkılâplar ve hem fizikî (giyim kuşam) hem de kültür  anlamında inkılâplar yapmaktaydı.

Meselâ devlet memurları için katılımı mecbur tutulan, eşleriyle birlikte, kadınlı erkekli balolar ve kokteyl toplantıları düzenlenmesi. İçkili eğlenceli karma toplantılar. Ezan ve Kur’ân’ın Türkçe okunması. Tekke ve zaviyelerin yanında medreselerin kapatılması. Şer’i mahkemelere son verilmesi. Gayrı İslâmî uygulamaların hayata geçirilmesi vs.

Bu uygulamalar halkta yer yer huzursuzluklara sebep olurken; Bediüzzaman, tahkik-i iman üzerine eserler veriyor ve bu minval üzerindeki ders halkasını genişletiyordu. İdarî yapılanmadaki uygulamalara karşı eyleme dönük menfi bir faaliyet içerisine girmiyordu.

O bütün mesaisini iman üzerine teksif ediyordu. 1

Etrafındaki kardeşler dediği halka tarafından sorulan soru tam da bu noktada oluyordu: “Dünyanın siyasetine karşı ne için bu kadar lâkaytsın? Bu kadar safahat-ı âleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu safahatı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki, sükût ediyorsun?’’ 2

Bediüzzaman’a yöneltilen bu dehşetli sual beni her zaman hayretler içerisinde bırakmıştır. Soruyu dikkatle tahlil ettiğimizde gerçekten de Bediüzzaman’a yöneltilen en çarpıcı ve en cesur bir soru olduğunu fark edeceksiniz.

Sorudan anlaşılan şu: Memleket idaresinde, siyasetinde bu kadar köklü değişiklikler olurken niye hiç umurunda olmuyor? Safahat almış başını gitmiş, ama sen tavrını hiçbir zaman değiştirmiyorsun? Bu duruma müdahale etmiyorsun. Piyasaya çıkıp siyasete karışıp, idareye ilişip bir faaliyet içerisine girmiyorsun.

Ve en dehşetlisi korkunç bir cümle geliyor: ‘Bu safahatı hoş mu görüyorsun?’ Bu durum hoşuna mı gidiyor? ‘Veya korkuyor musun ki idareye, siyasete, olup bitene müdahalede bulunmuyorsun?’ anlamında bir soru.

Bu soru kalpleri akılları meşgul ederken; gerek Bediüzzaman’ın ilerleyen zamanlardaki kimi dostları veya onun eserlerinden istifade edenler, bir takım siyasî ve idarî faaliyetler içersinde bulunmamışlar mı? Onun, o gün söylediklerini nazar-ı dikkate almışlar mı, almamışlar mı?

Bediüzzaman, kendisine sorulan bu soruya, geleceği de hesap ederek, gelecek talebelerini ve nesilleri de hesaba katarak cevap vermiştir.

Bu arada şunu ısrarla vurgulamakta fayda görüyorum: Yeni Asya ekolü veya camiası ve Nur grubu her tavır ve duruşta olduğu gibi bu soru ve verilen cevap muvacehesinde Bediüzzaman’ın fikirleri doğrultusunda ve çizilen yol haritası çerçevesinde ısrarla durmuştur ve durmaya da devam etmektedir.

Bediüzzaman’ın bu soruya verdiği cevaba bakalım: “Kur’ân-ı Hakîmin hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset âleminden men etti. Hattâ düşünmesini de bana unutturdu.’’ 3

Bediüzzaman’a; İman ve Kur’ân hizmeti; idareye ilişmeyi veya siyasî cereyanlara takılıp, partileşip idareyi ele geçirmek vs. konularını düşünmeyi bile unutturmuş. O halde, ona tabi olanlarında bu konularda bir yapılanma içerisine girmeleri doğru değildir.

İkinci husus; bütün hayatında korku Bediüzzaman’ın elini tutamamış. Ve ekliyor: “Hem neden korkum olacak? Dünya ile, ecelimden başka bir alâkam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok.”

Ve bu dersin devamında Bediüzzaman; insan nevini bir yolculuğa benzetiyor. Onları sınıflandırıyor. Ve bu insan katmanlarına karşı, talebelerinin ve dostlarının İman ve Kur’ân hizmetine ağırlık vermelerini; siyaset çamuruna bulaşmamalarını; dinî, dünyevî ve siyasî hiçbir şeye alet etmemelerini ısrarla istiyor.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat. Tahliller, Eşref Edip, s. 628.

2- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, 13. Mektup.

3- Age.

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

    34 milyon kişi bankalara borçlu

    Korkunç israf

    Bu yetki niçin verildi?

    ‘Bir ismin duyulmasını istemiyorlar’

    Türkiye'nin son 24 saati

    Salgınla mücadelede yeni kararlar: 'Sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz'

    AB yolunda 440 çocuk öldü

    Kuraklık arıcıları da vurdu

    Çiftçi biterse bu ülke biter

    Turizm canlanmadı

    Şirketlerin tercihi esnek çalışma

    İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'den dünyaya mesajlar

    10 bin kişi Hindistan ve Tayland sınırına sığındı

    ‘Çalışanları belirsizliğe mahkûm etmeyin’

    PTT’ye ''Milorad Dodik'' pulu tepkisi

    Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 7 ölü

    İsrail'den BAE'ye ilk üst düzey diplomatik ziyaret

    HDP iddianamesi kabul edildi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Hem suçlu, hem masum olunur mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Atatürkçülük dersiyle bilim dışılığa devam
    Osman ZENGİN

    “Allah müsaade ediyor, Birinci Abi etmiyor”
    Cevher İLHAN

    “Kaos plânı” bozulmalı
    Faruk ÇAKIR

    Bu sessizlik niye?
    Genel

    ‘Bir ismin duyulmasını istemiyorlar’
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Turan’ın cevabı
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın belâgatini hissedebilir miyiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.