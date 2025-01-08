Mühimmat fabrikasındaki patlama üzerine birkaç kelam

24 Aralık 2024 tarihinde Balıkesir’in Karesi İlçesi’ndeki mühimmat fabrikasının kapsül üretim alanında meydana gelen patlamada on bir vatandaşımız vefat etmiş ve yedi vatandaşımız yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’ tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Mühimmat fabrikası çok tehlikeli bir iş yeridir. Bu nedenle çok tehlikeli iş yerlerinde sektörel iş güvenliği uzmanlarının görev yapması yaygınlaştırılmalıdır. Bundan sonra çok tehlikeli iş yerlerinde ve mühimmat fabrikasında iş kazalarını engellemeye matuf olarak mühimmat fabrikasında yapılan faaliyetler konusunda uzman makine mühendisi iş güvenliği uzmanının görev yapması sağlanmalıdır.

İş güvenliği konusunda çok geniş bir mevzuatımız bulunmasına rağmen uygulamada aksaklıklar ve eksiklikler bulunmaktadır. Bu çerçevede sektörel iş güvenliği uzmanının çok tehlikeli iş yerlerinde istihdam edilmesinin yaygınlaştırılması hâlinde alınması gerekli önlemler, acil durumlar, acil tehlike arz eden durumlar onaylı deftere detaylıca yazılabilecek, bu defterin işverenle danışıklı doldurulduğu ve işverenin bilgisi, onayı dışında görüşlerin yazılmaktan kaçınılması iddiaları oldukça azalacaktır. Meydana gelen patlama göz önüne alındığında ülkemizde çok tehlikeli iş yerlerinde acilen sektörel iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi yaygınlaştırılmalıdır.

İş güvenliği, iş yerinde çalışanların karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesine ve bu risklerden korunmayı sağlayan faaliyetler, çalışanların sağlığının korunması için alınan ve sürdürülen faaliyetlerdir. Bu nedenle çok tehlikeli iş yerlerinde örneğin madenlerde barutçunun eğitimi oldukça önemlidir. Madende patlayıcıları yerleştirip patlatma işlemini yapan kişi barutçudur. Barutçu tarafından patlayıcı yerleştirildikten sonra gaz ölçümleri yapılmakta, gaz ölçümünde %1’in altında metan varsa patlama yapılmakta, otuz dakika sonra patlatılmanın yapıldığı yere gidilerek tehlikenin olup olmadığına ilişkin gaz ölçümlenmekte eğer durum normalse çalışanlar alana girmektedir. Barutçunun bu konularda iyi eğitim almamış olması ve ufak bir ihmali bulunması hâlinde çok sayıda maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan iş kazaları meydana gelmektedir.

Muhimmat fabrikaları çok tehlikeli iş yerleri olup dinamitlerde nitrogliserinin 50 derece ve üstü sıcaklığa maruz kalması, yeni nesil emülsiyon patlayıcıların darbe ve sürtünmeye maruz kalması, patlatma kapsüllerinin ateşle teması hâlinde patlama meydana gelecektir. Mühimmat fabrikasında çalışanların bu konularda eğitimli olması gerekmektedir.

Bununla birlikte sendikalar da gelirlerinin %10’nu üyelerinin eğitimi ile meslekî bilgi ve becerilerini arttırmak için kullanmak zorundadır. Bu nedenlerle çok tehlikeli iş yerlerinde sendikaların iş güvenliği yönünden eğitim faaliyetlerini arttırmaları, toplu iş sözleşmelerine iş güvenliğine, iş güvenliğine yönelik eğitimlere ilişkin işçi lehine hükümler koydurmak suretiyle toplu iş sözleşmelerinden etkin yararlanmaları ülkemiz ve çalışanlar için önemli bir katkı olacaktır.