İsteyen aciz istenen de...

“Ey insanlar! Size bir misal verilmekte; dinleyin onu: Allah’tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar! Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de!” 1

Kur’ân okuduğunuzda bazı ayetlerin sizleri derinden etkilediği oluyor mu? Öyle ayetler var ki muhatabı direkt siz olursunuz sanki. Yüce Yaradan, mutlak kudret sahibi Rabbimiz sizinle konuşuyor gibi hissedersiniz. Evet, benim de sizin gibi hissettiğim anlar oluyor.

Dünyanın hengâmesi, koşuşturmacası, gürültüsü içerisinde vakit bulup Rabbimizin mu’cize ayetlerini okuyunca insan bambaşka dünyalara gidiyor bir anda. Kendisini var edenin, Yüce Yaratıcısının kendisinden ne istediğini, nelere karşı uyardığını, önceki kavimlerin başına gelenler ışığında bilme saadetine kavuşuyor bir anda.

Hac Suresi 73. ayetinin tefsirinde, müfessirler arasındaki genel kanaate göre, “Allah’tan başka kendilerine yalvarılıp yakarılanlar”dan maksat, müşriklerin tapındıkları putlar olduğu yazar, bazılarına göre burada, insanları Allah’a itaatten alıkoyan lider kesimi kastedilmiştir; bazılarına göre ise maksat, Allah’a âsi olmaya teşvik eden şeytanlardır.2 deniliyor.

Günümüzde insanoğlunun İslâm dini dahilinde açık şirke düşebileceğini doğrusu ben kendi etrafımda görmüyor ve gözlemlemiyorum. Dış görünüşüne göre değerlendirdiğimizde en aykırı gördüğümüz insanlarda bile bazen ciddi ve temel bir İslâm ve tevhid inancı görülüyor yani açık şirke düşme işini satanistlerde, putlara tapan veya dalalete düşenlerde görmek mümkünse de ben etrafımda açıktan bir şirk görmüyorum.

Beni korkutan şey ise farkına varmadan gizli şirke düşme korkusu. Gizli şirkin ne olduğu, hayatımızda farkına varmadan nasıl uygulanır gibi hususlarda keşke yetkililer, ilgililer, konuya tam anlamıyla vâkıf olanlar, güncel örnekler ışığında, herkesin ve her kesimin anlayacağı şekilde bizleri derinlemesine aydınlatacak yazılar yazsalar, programlar yapsalar, bu konuları daha çok işleseler kanaatindeyim.

Mesela aşikâr açık bir şekilde şifayı ilaçtan, doktordan değil de Şafii olan Allah’tan bilmek. Rızkı geçici, sanal makam, para ve kudret sahiplerinden değil de yalnızca ve yalnızca Rezzak olan Allah’tan istemek. Bir sıkıntıdan kurtulmak adına ondan bundan değil de Rabbimizin Fettah veya Selâm sıfatıyla yardımını istemek... Belki buna daha birçok örnek verilebilir. Farkında olmadan gizli şirke düşmemek adına dikkatli olmakta yarar var.

Derinliği olan ve dikkat gerektiren bir konu. Bu hususta da çok eksik olmama üzülüyor ve bundan da korkuyorum açıkçası.

Yine de sonsuz aczimiz sebebiyle bilerek veya bilmeyerek bir hata veya kusur işlersek en büyük sığınağımız olan Rabbimizin rahmetine ve keremine iltica ediyoruz. Rabbim bize kendisini hakkıyla tanımayı ve O’nun rızasını kazanabilmeyi nasip eylesin.

Dipnotlar.

(1) Hac Suresi 73

(2) Şevkânî, III, 529