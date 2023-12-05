Halkların protestosu, zıtlıklar

7 Ekim 2023’ten beri Gazze’nin yok oluşunu, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların, güçsüzlerin, hastaların, masum sivillerin katledilişlerini, işgalci İsrail’in soykırımını seyrediyoruz.

Bütün bunlara sessiz kalan, duymayan, görmeyen bir dünyanın içinde ve elimizden de bir şey gelmiyor olması çok üzücü.

Hamas’ın Aksa Tufan’ı saldırısıyla, önceden işgal ettiği topraklarda İsrail’in bir nevi soykırımı, yeniden işgali, toprak edinme gibi duygularını kabartacak vahşi savaşın seyrindeyiz. Özellikle İslam alemi devletlerinden tek bir ses hala çıkmadı.

Dünyanın diğer ülkelerinde ise bu sessizlik yok. Yapılan zulüm ve soykırımı görenler, duyanlar, işitenler, önce ferdi sonra toplu ses çıkarma ve protesto gösterilerine başladılar. Bir nevi insanlık uyanmaya başladı. Garip olan şu ki, uyanan halklar oldu. Ürdün, kraliyet ailesi; Kral Abdullah, Suriye; Esed ailesi, Lübnan; Başkan Nacip Mikati, Mısır; Başkanı Sisi hepsi suskun. İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan Veliaht kralı suskun. BAE, Bahreyn, Tunus, Fas suskun. Ama halklarına baktığımızda ise Müslümanı, Hıristiyan’ı, Yahudisi, ateisti, Mecusisi suskun değil. Filistin bayrağını eline alan insanlık adına meydanlara koşuyor. Gönül isterdi ki Türkiye’den de böyle sesler çıksın. Türkiye’de ise meydanlar boş, sessizlik hâkim. İstanbul; Taksim ve Beyazıt, Ankara; Kızılay, İzmir; Cumhuriyet, Konya; Mevlâna, Adana, Kayseri, Gaziantep, Urfa, Bursa, Diyarbakır gibi birçok ilimizin meydanları suskun. Var olan sesler cılız çıkıyor.

Halkların uyanması mı yoksa devlet başkanlarının uyanması mı? görünen o ki yaşadığımız dünyada halkların uyanmış olması sorunları çözmüyor. İngiltere’ye baktığımızda Londra’da yüzbinlerce insan, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze’de yapılanların bir soykırım olduğunu, insanlığa karşı inanılmaz bir zulmün Gazze’de yaşandığını haykırıyorlar. Oysa Başbakan Reshi Sunak söylemlerinde tek bir geri adım atmıyor, ABD’de New York’ta ve birçok eyaletlerde Filistin bayrakları taşıyan milyonlarca insan yürüyüş ve protesto yapıyor olması bile Biden’da tek bir adım geri attırmıyor. Almanya; Olaf Scholz, Fransa; Emmanuel Macron, Kanada; Justın Trudeau, Hollanda gibi ülkelerdeki muhteşem gösteriler sonrası başkanlar geri adım atmıyorlar. Şartsız olarak İsrail’e destek veriyorlar. Sadece İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini tanıdığını söyledi, İrlanda başbakanı Leo Varatkar; iki devletli bir barış antlaşmasından yana tavır koydu.

Avrupa’nın birçok ülkesinde, görünen o ki halklar uyansa, protesto etse, yürüyüş yapsa da, devlet reislerinin tutumu önemli.

Devlet mekanizmasını elinde bulunduranların bu manada hala etkin olduğu yeni Dünya düzeninin devam ettiğini açık ve seçik görüyoruz. Yeni Dünya düzeninde halkların düşüncelerine, fikirlerine, inançlarına bir şekilde kısıtlama getirildiğini, dar kalıplar içerisinde milyonların yaşamaya zorlandığını, insan haklarının işlerine geldiğinde önem kazandığını bir kez daha görüyoruz. Yeni Dünya düzeninde öncelik devlet başkanlarında. Onların tutumu halkların isteği doğrultusundan ziyade üst akıl ya da derin devlet denen mekanizmanın isteği doğrultusunda gelişiyor. Onun dışına çıkamıyorlar. Hamas-İsrail savaşında bu tezi test etmiş olduk. Demokrasiye inancımız tam, beklentimiz devlet yöneticilerinin daha adil olmaları ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için çaba sarf etmeliler. Yaşanabilir bir dünya inşallah.