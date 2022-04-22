Z Kuşağı ve internet

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber herkes sanal dünyaya bir yerinden dahil oldu.

Son verilere bakacak olursak günümüzde internet erişimi çoktan dört milyar seksen sekiz milyona ulaşmış durumda. Bu da her sekiz kişiden beşinin internet kullandığı anlamına geliyor. Sanal alemle tanışanların birçoğu bu yeni dünyayı sonradan dahil olsa da yetişen son nesil, direkt olarak bu dünyanın içinde buldu kendini. Onlar için sanal dünya öncesini tahmin etmek artık gittikçe zorlaşıyor.

Gündemi sık sık meşgul eden ancak hakkında birçok kişinin çok az bilgiye sahip olduğunu düşündüğümüz bir nesil var; Z nesli. Teknolojiden bağımsız değerlendirmenin mümkün olmadığı bu neslin içinde öyleleri var ki internetsiz bir dünyadan bihaberler.

Z kuşağının sanal dünya ile olan aşırı etkileşimi onun gerçek dünyadaki çevre ve ailesinin kültürü yerine internetin onlara sunduğu kültür ile yetişmesine sebep oldu. Önceki nesillerden farklı olarak sanal alemin oluşturduğu bir kültür ile yetişen Z neslinin doğal olarak kıymet hükümleri, önem verdikleri şeyler de önceki nesillerden farklı oldu. Birçoğumuz için olmazsa olmaz inançlar, kültürel değerler onların dünyalarında bambaşka bir anlam ve değere sahip. belki çoğu zaman dünyalarında yok hükmünde. Ailenin tutumu ne olursa olsun çocukları tamamen farklı fikir, yaşayış, inanışlara sahip olabildi. Bu farklılık beğenilerine kadar kendini belli etti.

Uluslararası Toplumsal Araştırma dergisinin 2019’da yaptığı Baby Boomer, X,Y,Z nesillerini belirli kategorilere göre kıyasladığı Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviye ve Tercihleri isimli araştırma önümüze çarpıcı sonuçlar koyuyor. Mesela daha önceki nesillerin yüzde kırklara kadar çıkan politikaya ilgi başlığı Z nesline gelindiğinde tek hanelere kadar düşüyor. Güncel haber, eğitim gibi başlıklarda da sonuç pek farklı değil.

Alınan bu sonuçlardan çıkarılması gereken dersler var. Elbette Z kuşağını bir bütün olarak değerlendirmek ve herkesi aynı görmek yanlış sonuçlara götürebilir ancak birçoğu için ortak olabilecek bazı sonuçları ifade etmekte fayda var;

Bu nesil siyaseti sevmiyor, geçmiş nesillerin aksine güncel haberler ile ilgilenmiyor, çok çabuk değişiyor, kendi dünyalarını oluşturuyorlar, bu nesil farklı.

Yine internet kültürünün özgürlük anlayışı sebebiyle farklılıkları daha kolay kabul ediyorlar. Yeni nesilde ırkçılık daha az, farklı dini düşünceler ve farklı fikirlere saygı daha yüksek, ifade ve basın hürriyeti daha değerli. Onların yeni fikirlere açık oluşu sebebiyle iman hakikatlerine de daha açık oldukları söylenebilir. Diğer taraftan bu özgürlüğün sınırlarını belirlemekte eksik kaldıkları zamanlarda oluyor.

Günümüz dünyası X ve Y kuşakları tarafından yönlendiriliyor, Z kuşağının yön verdiği dünyanın günümüz dünyasından çok farklı olacağı kesin ama nasıl olacağını tahmin etmek çok zor.