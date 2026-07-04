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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Soba başı sohbetleri

Mehmet KOVANCI
04 Temmuz 2026, Cumartesi
ŞİİR

Soba başı sohbetleri,

Aile daim ileri,

Sarılmıştır tüm fertleri,

Birliktedir niyetleri.

 

Bir odada bir tek soba,

Toplanırdı orda oba,

Anlatırdı orda baba,

Emekler olmadı heba.

 

Kalorifer icad oldu,

Soba başı sohbet soldu,

Ailenin fertleriyse,

Kendisine oda buldu.

 

Kalorifer petekleri,

Mahvetmiştir kültürleri,

Ortak değil alemleri,

Törpüledi değerleri.

 

Her odada var bir petek,

Odada yaşayan hep tek,

Birlikte olmazsa yürek,

Boşa çekilir hep kürek.

 

Ana ayrı baba ayrı,

Çocukların hepsi ayrı,

Midesinin ihtiyacı,

Ruhlar açtır bu ne acı.

 

Analar televizyonda,

Babalar bilgisayarda,

Çocuklar sosyal medyada,

Akıllar hepsi havada.

 

Ruhlar esir olmuş nefse,

Kalpler esirdir iblise,

İman hâkim değil hisse,

Şeytan verir hep desise.

 

Ebeveyndir evde direk,

Her evde eğitim gerek,

Anne baba ölene dek,

Sevgi gerek ilgi gerek.

 

Her bir hane medresedir,

Hem mekteptir hem tekkedir,

Anne baba muallimdir,

Hem maarif hem talimdir.

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