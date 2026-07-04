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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Güneşin ışığının fiyatı istenseydi?

İbrahim Günaydın
04 Temmuz 2026, Cumartesi
Nature dergisinin haberine göre canlıların yaşamasını sağlayan ekolojik sistemin bir yıllık maliyeti 33 trilyon dolardır.

Evimizi aydınlatan elektirk faturasını ödüyoruz. Odalarımızı ısıtan doğalgazın ve kullandığımız suyun parasını ilgili yerlere ödüyoruz. Fakat, dünyamızı aydınlatan ve ısıtan güneş için para ödemiyoruz.

33 milyon dolar para bizden istenseydi nasıl ödeyecektik? Üstelik güneş ışığının; isi yok, pası yok, sisi yok, gürültüsü yok, voltajı düşmüyor ve sigortası atmıyor. Bizden parası alındığı için, gündüz ışıkları söndürüyor, suları boş yere akıtmıyoruz. Misafir geldiğinde elektrikler ve sular kesilse zor durumda kalıyoruz. Faturası ödenmediği zaman bu nimetlerden istifâde edemiyoruz.

Gündüz ve gece lambası olan güneşin sigortası atsa veya âniden kesilse ne yaparız?

İşte Rahman, Rahîm, Raûf ve Samed olan Rabbimiz, ne güneşin ışığını kesiyor ve ne de bizden 33 trilyon dolar para istiyor. Bizden istediği fiat çok masrafsız ve ucuz. Bütün bu çok değerli nimetler karşısında iman edip namazla Allâh’a teşekkür etmektir. Zikir, fikir ve şükürdür. Bismillahirrahmanirrahim diyerek nimetlerden istifâde etmektir. Yeyip içtikten ve nimetten yararlandıktan sonra elhamdülillah demektir.

Bu nimetlerden istifade ederken de; “Ya Rabbi! Sen ne kadar şefkat ve merhamet sahibisin. Senin güç ve kudretin sonsuzdur. Sen Rızık veren Rezzak’sın. Güneşle dünyamızı ısıtan ve aydınlatan Nur’sun. Sayısız ihtiyaçlarımızı gideren Samed’sin!” diyerek tefekkür etmek ve fikredip zikretmektir. Esma-i Hüsna’nın tecellîlerini okuyup tefekkür etmektir.

Zaten güneş de bize görev diliyle ve lisan-ı hali ile şöyle diyor: Ey insanlar! Ben vazifemi yapıyorum. Siz de namaz ve niyazla Allâh’ı tanıyıp ona şükredin. “Benden hararet ve ziya sizden namaz ve niyaz” diyor.

İman, ihlâs, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Not:  Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.

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