Acil servis...

Hastanelerin Acil Servislerine insanlar hangi durumlarda gider?

Trafik kazası geçirenler, kavga sonrası yaralananlar, kalp krizi geçirenler… Bir çok olay yazılabilir. Fakat bunların hepsi yakınları tarafından getiriliyorsa özel hastanelerin acillerine getirilir.. Diğer durumlarda ambulanslar zaten hastayı direk Şehir Hastanelerine götürüyor…

Pazar sabahı uyandığında ev ahalisinden birisi otuz sekiz buçuk ateşliyse bu acil bir durumdur ve hastaneye gidersin. Özel hastanede bu tercihlerden birisidir. Eskiden gittiğimizde acil nöbetçi doktoru kan tahlili ister bu süre içerisinde acilde bir serum bağlanır gerekli tedavi yapılır çıkışta da bir ücret ödenirdi..

Şimdi özel hastanelerde durumun çok farklı bir şekilde işlediğine şahit olduk. Acil doktoruna gittik öncelikle. Doktor ateşini, nabzını, tansiyonunu ölçtü… Sonra Pazar günü olmasına rağmen dahiliye polikliğine gönderdi. Dahiliye polikliniğinde doktora muayene olmak için ikibin yediyüz TL. muayene ücreti tahsil ettiler... Doktoru bir yerlerden çağırdılar geldi muayene sonrası, kan tahlili ve serum bağlanmasını istedi, kan tahlili için bin üçyüz otuz beş TL tahsil ettiler. Serum bağlanması için hasta yatışa gönderdiler. Hasta yatış bölümü yatış işlemi yaptı ve dört bin yüz TL tahsil ettiler ve beklememizi söylediler. Bu sırada yanımızdaki hastanın yakınıyla konuşmasından Özel Sağlık Sigortası olanların her hangi bir ücret ödemediğini öğrendim. Ücret ödemedikleri için özel hastaneye gelmiş olduklarını yoksa şehir hastanesine gitseler bu kadar süre beklemeden işlemlerinin biteceğinden bahsettiler. Daha sonra önce bizden önce bekleyen hastayı sonrada bizi acil servise gönderdiler... Acil serviste on yataklı acil odasında tek hemşirenin olduğu bir ortamda yaklaşık altı hastanın yattığı küçük sayılabilecek bir odada biraz bekledikten sonra serum bağlandı.

Hastamız serumun bitmesine yakın kendini daha rahat hissetmeye başladı. Doktorla çıkmış olan kan tahlilleri üzerine görüştükten sonra yazılan reçeteyi almak üzere hastaneden çıktık.

Dolayısıyla aslında özel hastanelerinin acil servislerinin artık olmadığını öğrenmiş olduk!

Özel hastanelerin dolaylı yoldan Özel Sağlık Sigortası yaptırmaları için insanları yönlendirdiğini görmüş olduk. Aslında çok şeyin, yani Özel Hastanelerde sağlık hizmeti ile ilgili sıkıntıların olduğunu da görmüş olduk.

15 Mart 2025 tarihinden itibaren yanılmıyorsam bir veya iki hafta rahatsızlığım dışında her hafta “Bizim Ekran” köşesini yazdım…

Sizlerden kısa bir izin istiyorum. İki hafta kadar. Görüşünceye kadar sağlıklı, mutlu, huzurlu… günler diliyorum. Hoşçakalın.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun.

