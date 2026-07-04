"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Ölüm saati

Misbah ERATİLLA
04 Temmuz 2026, Cumartesi
Bediüzzaman, Denizli Cezaevi’nden tahliye edildikten bir süre sonra iki talebesini yanına çağırdı ve şöyle dedi: “Atalar Mahallesi, Serdar Geçidi’nde Hasan Feyzi beni çok görmek istiyor. Onu bana getirin.”

Bu sırada Hasan Feyzi de Bediüzzaman’ın talebelerinin evine doğru yola çıktığını hissetti. Hanımına:

“Birazdan kapı çalınacak. Hazırlanıp hemen geliyorum. Beklemelerini söyle” dedi.

Kısa bir süre sonra kapı çalındı. Bediüzzaman’ın talebeleri kapıda göründü. Hasan Feyzi, talebelerle birlikte Bediüzzaman’ın yanına gitti. Aralarında uzun süre sohbet oldu.

Bediüzzaman ona şöyle dedi: “Burada fazla kalamayacaksın. Seni Sarayköy’e sürecekler. Orada da seni rahat bırakmayacaklar. Sonra hasta olacaksın. Kendine dikkat et.”

Ardından Bediüzzaman, takkesini Hasan Feyzi’ye hediye etti. Vefatından önce başına koymasını ve o şekilde Hafız Ali’nin yanına, Cennete gitmesini istedi. “Vefatına on beş dakika kala takkeyi başına tak” dedi ve dualarla onu uğurladı.

Bediüzzaman, Denizli’den ayrıldıktan sonra Emirdağ’da sıkı gözetim altında tutulmaya başlandı. Kısa bir süre sonra, Bediüzzaman’ın söylediği gibi Hasan Feyzi de Sarayköy’e sürgün edildi. Gittiği yerde jandarma ona rahat yüzü göstermedi. Önce külliyesi kapatıldı, sonra ders vermesi engellendi, ardından kitapları toplatıldı.

Hasan Feyzi bu duruma çok içerledi. Yaşadığı sıkıntılara dayanamayarak: “İmanı, İslâm’ı anlatamadım; feyzimi, nurumu saçamadım” diyerek mahzun oldu ve kendinden geçerek yataklara düştü.

Bu arada Bediüzzaman’a da Emirdağ’da rahat yüzü gösterilmedi, onu fizikî takiple ve akıl almaz yöntemlerle sürekli rahatsız ettiler. Son olarak vücudunu ortadan kaldırmak için planlar yaptılar. Düzenlenen suikastlardan bir sonuç alamayınca bu kez zehirlediler. Bediüzzaman ölümün eşiğine geldi; günlerce ateşler içinde yandı.

Hasan Feyzi, Bediüzzaman’ın Emirdağ’da hasta ve büyük sıkıntılar içinde olduğunu duyunca derinden kederlendi. Bediüzzaman’a bir şey olursa yaşayamayacağını biliyordu. Nur hizmetinin engellendiğini ve buna ilaveten Bediüzzaman’ın zehirlendiğini öğrenince fenalaştı ve yatağa düştü.

Denizli hapsinde Hafız Ali, Bediüzzaman için hayatını feda etmişti. Hasan Feyzi de Bediüzzaman Denizli’den ayrıldığında bir şiirinde: “Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak” diyerek onun uğruna ölme arzusunu dile getirmişti. Kısa bir süre sonra Hasan Feyzi de ateşler içinde yanmaya başladı.

Hasan Feyzi, Sarayköy’de ağır hastalanınca Denizli’ye getirildi. Gün geçtikçe hastalığı ağırlaştı. Bir gece rüyasında öleceğini gördü. Rüyadan sonra vefat edeceğini anlayınca askerde bulunan oğlu İlhan’a bir mektup yazdı: “Şu tarihte öleceğim. İzin al, gel.”

İlhan, komutanına babasının yazdıklarını anlatarak izin istedi. Komutan: “Oğlum, bu nasıl iştir? Madem baban öleceğini biliyor, saatini de bildirsin” dedi.

Hasan Feyzi, ikinci mektubunda öleceği saati de yazdı. Hastalığı giderek şiddetlendi. Ölüm anına adım adım yaklaşıyordu. Bir gün hanımı ile kardeşinin eşi Necmiye Hanım odadayken, yattığı yerden başucundaki saate baktı. Ölümüne tam on beş dakika kalmıştı.

Hasan Feyzi, Bediüzzaman’ın kendisine hediye ettiği takkeyi istedi. Eşi takkeyi ona verdi. Bediüzzaman’ın tavsiyesine uyarak takkeyi başına koydu. Dualar okuyarak son nefesini Hakk’a teslim etti.

Böylece Bediüzzaman’ın bir buçuk yıl önce verdiği haber aynen gerçekleşmiş oldu.

Tarih, 13 Kasım 1946 Çarşamba günüydü.

Kaynak: 

Mustafa Oral- Rüyalar Rahlesinde Hasan Feyzi Yüreğil.

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Haksızlıklardan uzak durun

    Ecel gelmeyince ölüm gelmez

    Değerlerimiz mizah malzemesi yapılmasın

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    NASA teleskobuna Dünya'ya düşme tehlikesinden dolayı kurtarma operasyonu

    Madımak faciası, derin yaralar açtı

    Gazze'de soykırımın 1000. günü

    Gazze'de Filistinli esire işkence yapıldığını itiraf etti

    Venezuela'da ölenlerin sayısı 2 bin 595'e yükseldi

    Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

    Japonya'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

    Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 40 kişi öldü

    Enflasyon verileri açıklandı - TÜİK: %32,11; ENAG %51,49

    Çocuklar için küresel çağrı

    Çocukları boş bırakmayın

    Ruh sağlığımız bozuluyor

    Venezuela’da 7 günlük yas ilân edildi

    Bediüzzaman Said Nursî Kastamonu’da da yâd edilecek

    Rusya-Ukrayna savaşında korkunç bilanço

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ecel gelmeyince ölüm gelmez
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Haksızlıklardan uzak durun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.