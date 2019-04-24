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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD’de ne oldu?

Bilal Said PARLAKOĞLU
24 Nisan 2019, Çarşamba 00:29
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta içinde ABD’de bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Çoğunluğunu yatırımlar ve ticarî anlaşmaların oluşturduğu bu görüşmelerden ikisi çok fazla ses getirdi. Birincisi JP Morgan ile yapılan ve yatırımcıları yeterince tatmin edemeyen görüşme. İkincisi ise ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan ve Albayrak’ın yaptığı açıklamaya göre S-400 meselesinin görüşüldüğü toplantı. 

Albayrak toplantıların ardından yaptığı açıklamada, “Bu yatırımcı ziyaretimizin bugüne kadarkiler içerisinde en başarılısı olduğunu düşünüyorum. Her bir yatırımcı toplantısındaki geri dönüşlere baktığımızda 6-7 aylık performansın etkisiyle büyük bir takdir görerek görüşmelere başladık. 7 ay önce Türkiye ekonomisi 3 büyük meydan okumayla karşı karşıya kaldı” demiş.

Fakat bu meydan okumaların kim tarafından yapıldığını söylememiş. Biz hatırlatalım. Bu üç meydan okumanın üçünde de hükümet tarafından suçlanan kısım ABD oldu. Hatta birisinde doğrudan JP Morgan suçlandı ve 23 Mart tarihinde hakkında soruşturma açıldı. 

Şimdi anlaşılmayan nokta şurası; 6-7 aydır bize meydan okuyan ABD bu süreçteki meydan okumalarda gösterdiğimiz performansı mı takdir etti? Bu yüzden bize yatırımlarda yardım mı edecekler? Madem takdir edeceklerdi neden ekonomimizi bu derece zora düşürdüler? ABD eskiden menfaatimizi istemiyordu da şimdi mi istiyor? 

Anlaşılan o ki, iyice zayıflayan ya da zayıflatılan ekonomik gücümüz en son ekonomik gücü elinde bulunduran otoritelere teslim noktasına getirildi. ABD içindeki ekonomik otoriteler “parmak sallayarak” Türkiye’yi istedikleri noktaya getirdiler. Şimdi ise az bir şey karşılığında Türkiye’yi bazı anlaşmaları yapmaya razı edecekler. Albayrak’ın gelir gelmez bankacılarla toplantı yapması ve toplantının basına kapalı gerçekleşmesi bunun göstergesi. 

Muhtemelen ilk taviz, döviz geliri ve yatırımlar karşılığında bankacılık sektöründen verilecek. Türk bankaları tarafından yabancı yatırımcılara kredi açılması ihtimal dahilinde. 

Fazlasıyla verdiğimiz vergiler belli ki yatırımlar için birilerine gidecek. Madem öyle bu yatırımcılar yerli yatırımcılar olsun. Vatandaşın cebinden çıkanı kısa dönemde az bir kazanç karşılığında dışarı akıtmak yerine uzun vadede kalıcı çözümler üretecek şekilde yerli sektörlere yatırmak gerekir. Vatandaşın cebinden çıkan er ya da geç tekrar vatandaşa iade edilmeli. 

Madem krizin yükünü vatandaşa yükleyeceksiniz bari neticesinde vatandaşa refah verin. Vatandaşın çektiği maddî sıkıntının neticesi milletin fakirleşip devletin zenginleşmesi olmasın. 

Ülke ekonomisi bu geçen 18 yıl içerisinde dışa iyice bağımlı hale geldi, öyle ki artık dış borç olmadan yatırım yapamaz, büyüyemez hale geldik ya da getirildik. Ülke ekonomisi döviz kuruna karşı öyle hassas bir hale geldi ki bir gecede ülke faizlerini, enflasyonu, işsizliği etkileyecek derecede kur dalgalanmaları ile karşı karşıya kaldık. Bunun ilâcı döviz rezervlerini arttırmak ve yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek olsa da dışa bağımlılığı bitirecek yerli yatırımlar yapılmadan kalıcı bir çözüme ulaşmak mümkün değil. Dışa bağımlılığı bitirmeden parmak sallayanlara ve meydan okuyanlara karşı sağlam durulamaz. 

Ülke ekonomisi dış borca ve yabancı yatırıma bağımlı şekilde büyüdükçe biz de parmak sallayana kafa sallamaya ve tehdit edenin takdirini aramaya devam edeceğiz gibi görünüyor.

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