Yeni partiler alternatif mi?

Türkiye’de halk bir süredir yeni kurulacağı söylenen partileri merak ediyor.

AKP içindeki bozulmanın artması söylemleriyle Babacan ve Davutoğlu iki ayrı partinin kurulacağının sinyallerini vermişlerdi. Sonrasında, Babacan’ın partiden istifası ve Davutoğlu’nun ihracı için çalışmalara başlanması yeni partilerin kurulması söylemini iyice kesinleştirdi.

Yeni kurulacak partilerin politikalarının nasıl şekilleneceğini merak ediliyor. Kesin bir şey söylemek şu aşamada mümkün olmasa da Babacan’ın ANAP tarzında bir oluşum düşündüğü, Davutoğlu’nun ise milli görüş çizgisinde devam etme kararı aldığı ileri sürülüyor.

Yapılan anket araştırmalarına (bkz. Optimar, ANAR, A&G, Piar, ORC) bakıldığında da yeni kurulan partilerin yüzde 8-12 aralığında bir oy potansiyeli olduğu belirtiliyor. Ekonomik krizin etkisiyle Babacan ekibinin bir adım önde olacağı yapılan tahminler arasında.

Kamuoyunda belli bir kesimde yeni partilerden birinin alternatif olabileceği görüşü yaygın. Buna dayanak olarak da Menderes döneminde DP’yi kuran kadronun CHP içinden çıkması ve tarihin tekerrür edebileceği gösteriliyor. Fakat gözardı edilen şey ise Menderes’in durumunun Türk Siyasi Tarihinde bir istisna olduğu ve benzeri bir durumun şimdiye kadar yaşanmadığı. Bu yönüyle AKP içinden ayrılacak bir partinin alternatif bir parti olabilmesi zor görünüyor.

AKP’nin eski teşkilatlarının da bir kısmını alarak kurulacak partilerin AKP reflekslerinden ne kadar kurtulabilecekleri tartışmalı. İP’nin MHP’den koparıp aldığı teşkilatların bir süre sonra partiyi milliyetçi tabana sürükleyip ikinci bir MHP görünümüne büründürdüğü gerçeği gözardı edilmemeli. Eski teşkilat ile yeni parti kurulmaz.

Öte yandan AKP’nin geldiği durum düşünüldüğünde Davutoğlu’nun “milli görüş” vurgusunun ne kadar etkili olacağı da tartışmalı. Hem de ortada SP gibi o geleneği muhafaza eden bir “milli görüş partisi” var iken. Babacan’ın ANAP tarzında kuracağı bir oluşumun da ülke siyaseti için alternatif olmayı başarabilmesi mümkün mü diye düşünmek gerekiyor.

Eğer AKP yerine bir alternatif aranıyorsa yeniden aynı hatalara düşmek ve deneme yanılma yoluyla siyasi tercih yapmak yerine, teşkilat olarak lekelenmemiş, söylem itibariyle yapıcı ve orijinal, ülkenin temel değerleri ile barışık ve halkın içinden gelen bir alternatife yönelmek gerekiyor. Mevcut siyasette böyle bir parti var mı diye soruyorsanız demokrat misyon partisi olan DP’deki son gelişmeleri takip edin derim.