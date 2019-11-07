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11 Kasım'da ''Her biri, birer yörüngede akar, durur..." ayetini tefekküre davetlisiniz

07 Kasım 2019, Perşembe 17:33
Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçeceği 11 Kasım'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde tek teleskoptan gerçekleştirilecek gözlem YouTube'dan canlı yayınlanacak.

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçeceği 11 Kasım'a özel TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde bilgilendirme ve yayın hazırlığı yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, 11 Kasım Pazartesi Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek.

Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu tefekküre sevk eden hadiseyi halkla buluşturacak.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde saat 15.40'tan itibaren Güneş ufka inmeye başlamasından görülemez duruma gelene kadar etkinlik sürecek.

Bu sırada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi uzmanları, katılımcıları bilgilendirecek. Bilim Toplum Merkezi'ndeki tek teleskoptan yapılacak gözlem "https://www.youtube.com/c/TÜBİTAKUlusalGözlemevi" adresinden canlı izlenebilecek.

Bakan Varank: Sonraki geçiş 2032'de

Bakan Varank da söz konusu etkinliğe ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözlerimiz pazartesi günü Merkür'de olacak. En hızlı gezegen Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. Uzay meraklıları bu ilginç gökyüzü olayını, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinden takip edebilir. Bir sonraki geçiş 13 Kasım 2032'de olacak." ifadelerini kullandı.

101 milyon kilometre uzakta

Sanatlı ve hikmetli yaratılış ile Güneş'e en yakın şekilde konumandırılan gezegen Merkür, en son 9 Mayıs 2016'da benzer bir geçişi yapmıştı. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçiyor. Pazartesi günü Merkür, Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak.

Merkür'ün geçişi, Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'nda tamamen, Türkiye'de ise öğleden sonra başlayıp gün batımına kadar gözlemlenebilecek.

Söz konusu gök olayı, Güneş tutulması gözlükleri kullanılsa bile çıplak gözle takip edilemeyecek. Geçiş sırasında Merkür, 1 liranın 500 metre uzaklıktan görünüşü kadar küçük olacak. Bu nedenle Güneş'te bir ışık azalması meydana gelmeyecek.

Göz sağlığına dikkat

Bu gök olayını gözleyebilmek için mutlaka özel üretilmiş güneş filtresine sahip teleskopların kullanılması gerekiyor.

Uzmanlar, filtresiz dürbün veya teleskop gibi optik aletlerle Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısında bulunuyor.

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''Her biri, birer yörüngede akar, durur..."

Bilim insanları san'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor.

Tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan yeni gelişme dikkatli nazarları Cenab-ı Hakk'a çeviriyor. 

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

11 Kasım Pazartesi günü Merkür kendisine belirlenen yörüge doğrultusunda Güneş'in önünden geçecek.

''Her biri, birer yörüngede akar, durur..."

"Ay için de birtakım safhalar, duraklar tâyin ettik; dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle gelir. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar, durur..." (Yasin Suresi, 36/39, 40)

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Etiketler: güneş sistemi, merkür, tübitak, kainat, tefekkür
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