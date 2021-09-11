2025’e kadar 13 yeni model tanıtacak

Japon otomobil üreticisi Mazda, dünya çapında elektriklileşme sürecini hızlandıracak yeni hedeflerini paylaştı.

2050 yılına kadar karbon ayak izini sıfıra indirmeyi planlayan Mazda’nın, 2030 yılında üretim bantlarından inecek her 4 otomobilinden 1’inin tamamen elekt- rikli olacağı öngörülüyor. 2022 ile 2025 yılları arasında 5 yeni hibrit, 5 yeni şarj edilebilir hibrit ve 3 yeni tamamen elektrikli model gün yüzüne çıkaracak marka, Mazda Co-Pilot 1.0 adındaki “insan merkezli” otonom sürüş teknolojisini de önümüzdeki yıl yollarla buluşturacak.

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