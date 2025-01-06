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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

25 yaşında

06 Ocak 2025, Pazartesi 03:10
Çeyrek asrı geride bırakan EuroNur, yeni dönemde daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Yeni Asya Tv YouTube kanalı bugün yayına başladı

 

Yeni Asya camiasının Avrupa’daki yayın organı olarak faaliyet gösteren EuroNur, Risale-i Nur hizmetinde 25. yılına ulaştı. Yeni dönemde EuroNur, mobil ve bilgisayar platformlarındaki yeni özelliklerle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Çeyrek asrı geride bırakan EuroNur’un resmî internet sitesi olan saidnursi.de adresinden yıldönümü ile ilgili bir mesaj paylaşıldı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“İslâmî ve insanî dijital medyanın ilk öncülerinden olan EuroNur’un 25. yıl dönümüne, fedakâr ve sebatkâr okuyucularımızın dualarıyla ulaştığımızı unutmuyoruz. Bugüne kadar yaptığınız hayırlı dualarınız ve destekleriniz için Allah razı olsun diyor, bu himmetin devam edeceğine olan inancımızla nice yıllara ulaşmayı temenni ediyoruz…”

NURSEZA PARLAKOĞLU - MUŞ

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