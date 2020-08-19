4.57 milyar internet kullanıcısı var

Güncel küresel dijital nüfus oranları belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla 4,57 milyar kişinin aktif internet kullanıcısı olduğu belirlendi.

Güncel küresel dijital nüfus oranları belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla 4,57 milyar kişinin aktif internet kullanıcısı olduğu belirlenirken, bu rakamın küresel nüfusun yüzde 59’unu oluşturduğu kaydedildi. Medya takip kurumu Ajans Press, dijital medya ile alâkalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl dijital medya ile alâkalı 819 haber çıkışı olduğu görüldü. Sosyal medya ile alâkalı çıkan haber adetlerine bakıldığında ise 125 bin 817 olduğu belirlendi. Haber muhtevalarına bakıldığında sosyal medyanın Türkiye’de yaygın olarak kullanıldığı görülürken, halkın büyük bir kısmının gündemi sosyal medya üzerinden takip ettiği ve sosyal medya ile alâkalı yapılan düzenlemenin gündemin en çok konuşulan başlığı olduğu tesbit edildi.

3,9 milyar aktif sosyal medya kullanıyor

Ajans Press’in, Statistaverilerinden elde ettiği bilgilere göre, güncel küresel dijital nüfus oranları belli oldu. Böylelikle Temmuz ayı itibarıyla 4,57 milyar kişinin aktif internet kullanıcısı olduğu belirlenirken, bu rakamın küresel nüfusun yüzde 59’unu oluşturduğu kaydedildi. İnternet kullanımı bakımından Çin, Hindistan ve ABD’nin diğer ülkelerin önünde olduğu görüldü. Sıralamada başı çeken diğer ülkeler ise, Endonezya, Brezilya, Nijerya, Japonya, Rusya, Bangladeş, Meksika, Almanya, Filipin ve Türkiye oldu. Sosyal medya kullanan aktif kullanıcı sayısı ise 3,96 milyar olarak belli olurken, mobil üzerinden sosyal medya kullanan kişi sayısı 3,91 milyar olarak kayıtlara geçti.

İstanbul – Yeni Asya