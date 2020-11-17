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17 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

ABD ordusu dünya genelinden veri topluyor iddiası

17 Kasım 2020, Salı 13:00
ABD ordusunun, 98 milyon kez indirilen dini uygulamalar da dahil, uygulama geliştirici şirketler üzerinden dünya genelinden veri akışı satın aldığı ortaya çıktı.

ABD ordusunun, dünyanın dört bir yanında kullanılan ve zararsız gibi görünen telefon uygulamaları üzerinden insanların ayrıntılı hareket verilerini satın aldığı öne sürüldü.

Vice haber sitesinin haberine göre teknoloji birimi Motherboard, kamuya açık kayıtlar, uygulama geliştiricilerle yapılan görüşmeler ve teknik analizler yoluyla ABD ordusunun, konum verilerini elde etmek için Babel Street ve X-Mode adlı iki ayrı şirket üzerinden veri akışı yaptığını ortaya çıkardı.

Haberde, terörle mücadele, kontrgerilla ve keşif faaliyetleriyle görevli ABD Özel Harekat Komutanlığı’nın (USSOCOM), denizaşırı özel kuvvet operasyonlarına yardımcı olmak için Babel Street’e ait uygulama Konum (Locate) X'e erişimi satın aldığı kaydedildi.

USSOCOM sözcüsü Tim Hawkins’in Locate X'in verilerin satın alma işlemini onayladığı belirtilen haberde, "Yazılıma erişimimiz denizaşırı özel operasyon kuvvetleri görev gereksinimlerini desteklemek için kullanılıyor." açıklamasına yer verildi.

Haberde ayrıca Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin de Locate X kullandıkları kaydedilerek, aynı şekilde ABD Vergi Dairesi'nin de (IRS) diğer aracılar üzerinden konum erişim verilerine ulaşmak için satın alımlar yaptığı iddia edildi.

Müslümanlar'ın kullandığı dini uygulamalarda veri akışı içinde

Motherboard'un araştırmasına göre, veri akışını sağlayan diğer kaynak şirket X-Mode’un da, konum bilgilerini doğrudan telefon uygulamalarından aldığı ve orduyla bağlantısı bulunan diğer aracı kurumlara sattığı kaydedildi.

Haberde, veri satışı yapan telefon uygulamaları arasında namaz vakitleri başta olmak üzere günlük dini ihtiyaçlar için kullanılan "Muslim Pro" ve "Kuran" gibi uygulamaların da yer aldığına vurgu yapıldı.

X-Mode’a veri akışı gönderen uygulamalardan Muslim Pro’nun Android ve iOS kullanıcıları tarafından dünya genelinde 98 milyon kez indirildiğine işaret edildi.

X-Mode'un CEO'su Joshua Anton’un kısa bir süre önce CNN’e verdiği bir mülakata paylaştığı, şirketin her ay ABD içinde 25 milyon, Avrupa Birliği, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde de toplam 40 milyon cihazı izlediği bilgisine dikkat çekildi.

Lokasyon bilgileri ABD'nin insansız hava aracı saldırılarında kullanılmış olabilir

Haberde, veri tedarik zincirinde yer alan uygulamaların kullanıcılarının çoğunun Müslüman olduğuna dikkat çekilerek, ABD ordusunun terörle mücadele kapsamında yürüttüğü insansız hava aracı saldırıları için hassas yer bilgilerini satın almış olabileceği yorumu yapıldı.

Ancak haberde, Motherboard’un, bu tür uygulama tabanlı konum verileri kullanılarak ABD ordusu tarafından düzenlenen herhangi bir özel operasyon bilgisine sahip olmadığı bilgisine de yer verildi.

ABD’de güvenlik güçlerinin bu tür verilere erişimi için mahkeme kararı çıkarması gerektiği belirtilirken, USSOCOM’un sözleşme ve raporlamalarının konum verileri satın alımlarının kolluk kuvvetlerinden askeri kurumlara yayıldığının ilk kanıtı olarak değerlendirildi.

AA

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  • Abidin

    17.11.2020 14:41:01

    Günaydın

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