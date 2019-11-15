Amazon kaybettiği ihale yüzünden Pentagon'u suçladı

Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi Amazon, dev yazılım şirketi Microsoft’a karşı kaybettiği 10 milyar Dolar’lık ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ihalesiyle ilgili itirazda bulunacağını açıkladı. Amazon, ihale sürecine siyasetin karışmış olabileceğini açıkladı. Savunma Bakanı Mark Esper ise ihalede taraflı davranıldığı ve yanlı karar verildiği iddialarını reddetti.

Pentagon’un Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen 'bulut' sistemi ihalesini, geçen ay Microsoft kazanmıştı. JEDI, ABD Savunma Bakanlığı'nın bilgisayar alt yapısının modernizasyon projesinin bir parçası.

ABD Savunma Bakanlığı’nın amacı, bilgisayar ağlarını tek bir 'bulut' sisteminde toplamak. Pentagon’un gizli bilgilerini de içeren tüm verileri bu buluta taşınacak. Projeyi 10 yılda tamamlayacak olan Microsoft yapay zeka temelli analizler de yapacak.

İhale için iki şirket arasında son iki yıldır büyük rekabet yaşanıyor ancak Amazon’un kazanmasına daha yüksek olasılık olarak bakılıyordu. Amazon'un ihaleye girmesi, rakipleri kadar ABD Başkanı Donald Trump tarafından da takip ediliyordu.

Trump, Amazon'un sahibi Jeff Bezos’u da zaman zaman eleştiriyordu. Zira Bezos, Donald Trump ile ilgili birçok iddiayı ortaya çıkaran Washington Post gazetesinin de sahibi.

Trump, geçen Temmuz ayında gazetecilere, Pentagon ile Amazon arasındaki ihaleye ilişkin çok sayıda şikayet aldığını söylemişti. Trump, diğer şirketlerin ihaleyi “yeterince rekabetçi olmadığı” şeklinde eleştirdiğini ve Beyaz Saray'ın süreci ayrıntılı inceleyeceğini kaydetmişti. Bu açıklamanın ardından Pentagon, ihalenin sonucunu açıklamayı ertelemişti.

Demokrat senatörler Mark Warner ve Jack Reed’in ABD Savunma Bakanı Mark Esper’e erteleme kararında dış etkenlerin etkili olup-olmadığı konusunda baskı yapması üzerine Esper, ihaleyi takip sürecinden çekilmişti. Esper, oğlunun ihaleye giren IBM'de çalışmasından dolayı olası bir çıkar çatışmasını gerekçe göstermişti.