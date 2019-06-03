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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı

03 Haziran 2019, Pazartesi 19:05
Annelerin çocuklara uyguladığı cezalandırma yöntemleri arasında cep telefonuna el koyma, interneti sınırlama ve azarlama ilk üç sıraya yükseldi.

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Türkiye’de aile içinde çocuklara yönelik cezaların teknolojinin de etkisiyle değişime uğradığını söyledi. 

Prof. Dr. Koçkar, çalışma grubunda yer aldığı Türk Aile Yapısı (TAYA) İleri İstatistik Araştırması 2018 sonuçlarına göre, bir önceki araştırmada annelerin çocuklara uyguladığı cezalandırma yöntemleri arasında ilk üç sırayı harçlığını kesme, arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklama ve odaya kapatmanın aldığının görüldüğünü, iki araştırma arasında geçen beş yılda, annelerin çocuklarına yaygın şekilde uyguladığı ceza türlerinin büyük bir değişim geçirdiğini ifade etti.

İnterneti azaltmak terlikten etkili

Prof. Dr. Koçkar, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen 2018 TAYA İleri İstatistik Araştırması’nda, ailelerin çocuklarına terlik fırlatma, çimdikleme gibi fiziksel şiddet türleri ile azarlama, bağırma gibi psikolojik şiddet türlerinde anlamlı düzeyde azalmalar görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Koçkar, yapılan araştırmalardan çıkan bir başka sonuç da bir cezalandırma yöntemi olarak çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik baskının yerini giderek daha çok teknoloji kısıtlamasının aldığının belirterek, “İnterneti kısıtlama, cep telefonunu elinden alma gibi kısıtlamalar tercih ediliyor. Buradan da anlaşılıyor ki, anne babalara göre, bu tür yöntemlerin çocuklar üzerindeki caydırıcı etkisi, terlik fırlatma, odaya kapatma, arkadaşlarıyla görüştürmeme gibi geleneksel cezalandırma yöntemlerinden daha etkili. Ancak çocuğa ceza vermek, çocuğun görev ve sorumluluklarını bilen yetkin bir kişi olmasını desteklemiyor. Bunun yerine, anne-baba-çocuk arasında olumlu bir ilişkinin kurularak, çocuğun mantık ve muhakeme yürütebilen bir insan olması için desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Etiketler: çocuk, internet, güvenlik, anne, terlik
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