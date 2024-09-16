AR-GE’ye 200 milyar lira harcandı

Türkiye’deki firmaların 2019-2023 döneminde AR-GE için harcadığı tutar 200 milyar lirayı buldu. En fazla harcamayı 70,6 milyar lirayla imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan “Sektör Bilançoları 2023” araştırmasından derlenen bilgiye göre, ülkede 2023 yılı itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor. Bu dönemde söz konusu firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden “araştırma ve geliştirme giderleri”nin düzenli arttığı görüldü.

PANDEMİ DÖNEMİNDE YÜZDE 10,6 ARTTI

Firmaların AR-GE giderleri 2019’da yaklaşık 15,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020’de bu tutar yıllık bazda yüzde 10,6 artışla 17,5 milyar lirayı aştı.

Sonraki yıllarda yükselişi hızlanan AR-GE harcamaları 2021’de 27 milyar liraya, 2022’de 62,2 milyar liraya ve 2023’te 77 milyar liraya ulaştı.

Böylece 2019-2023 döneminde AR-GE giderleri 4,9 katına çıkarken, bu dönemdeki toplam harcama 200 milyar liraya yaklaştı.