Avrupa Dijital Reklam Yatırımları 55 Milyar Euro’yu aştı

Bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artan gösteren Dijital Reklam Yatırımları 2011’den bu yana en hızlı büyümeyi yaşadı.

Out-stream video reklam yatırımlarının geçen yıla oranla yüzde 44,7 artması dikkati çeken unsur oldu. AdExBenchmark Raporu’na göre; Avrupa Dijital Reklam Yatırımları Video, Mobil ve Sosyal medya yatırımlarının büyük artışının etkisiyle geçen yıla göre %13,9 büyüyerek 55,1 milyar Euro’ya ulaştı. Bu aynı zamanda 2011’den bu yana görülen en hızlı büyüme olma özelliğini de taşıyor. Böylece Avrupa Dijital Reklam Pazarı 2012’ye oranla yaklaşık 2 katından fazla büyümüş oldu. 28 ülkeyi kapsayan AdExBenchmark Raporu, 2018 yılında 21 ülkenin iki haneli büyüme kaydettiğini ortaya koydu.

ÜÇ ANA BAŞLIK

AB Avrupa AdExBenchmark araştırması dijital reklam pazarını üç ana başlıkta inceliyor: Display, Arama Motoru ve İlan Sayfaları. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor. Display reklam yatırımlarının 2018’de yüzde 17,5 artışla toplamın yüzde 42,2’sini oluşturması ve Arama Motoru kategorisiyle aradaki farkı kapatması dikkat çeken bir nokta olarak öne çıkıyor.

Pasta büyüyor

Raporda yer alan 28 pazarın hepsinde iki haneli büyüme gösteren Out-stream Video ve mobil reklam yatırımları 2018 rakamlarını da önemli ölçüde etkiledi. Out-stream Video reklam yatırımları yüzde 44,7, In-stream Video reklam yatırımları ise yüzde 19,7 oranında büyüdü. Video reklamları toplamda yüzde 30,9 artışla 7,6 milyar Euro’ya ulaşırken Display reklam yatırımlarının yüzde 33’ünü oluşturdu. Arama motoru reklamları yüzde 12,5 büyümeyle 25 milyar Euro’ya ulaşarak en büyük Dijital Reklam kategorisi olma özelliğini sürdürdü. Sosyal medya yüzde 33,7 artışla Display reklam yatırımlarının yüzde 49’unu oluşturdu. Toplam Mobil reklam yatırımları yüzde 31,4 artışla 22,8 milyar Euro’ya ulaştı ve Avrupa Dijital reklam yatırımlarının yüzde 41’ini temsil eder hale geldi.