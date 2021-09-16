Bilgisayar oyunu oynayanlar artıyor

Oyun dünyası sürekli olarak gelişiyor ve bu gelişmeyle birlikte bilgisayar oyunu oynayanların sayısı da artıyor.

Accenture tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre son üç yılda pazara 500 milyon yeni oyuncu dahil olurken küresel oyun sektörünün büyüklüğü de 250 milyar doları aştı. Covid-19 salgının ile geçen son bir buçuk yılda insanlar evde daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldı. Özellikle ilk kapanmaların olduğu 2020 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında büyük bir artış oldu. Akıllı telefon sayısındaki artış gibi yeni teknolojileri sunduğu imkânlar dolayısıyla yeni oyuncu sayısında da artış yaşandı. Oyun endüstrisi analista Ted Pollak sektörün popülerliğinin süreceğini öngörüyor. 15 yıldır organik bir büyüme yaşandığını vurgulayan Pollak önümüzdeki 10 yılda da yüz milyonlarca yeni oyuncunun piyasaya gireceğini belirtiyor.

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.