Bitki türleri tehdit altında

Bilim adamları, dünyadaki bitki türlerinin yaklaşık yüzde 40’ının yok olma riski altında olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’deki Kew Royal Botanic Gardens, yeni bitki türlerinin tesbit edilmesi için 42 ülkeden 210 bilim insanının katkısıyla hazırlanan Dünyadaki Bitkilerin ve Mantarların Durumu raporunu yayımladı.

Raporda, 2016’da yüzde 21 olarak tesbit edilen bitkilerin yok olma riskinin bu yıl itibarıyla 39,4’e çıktığı belirtildi. Nesli tükenme riski altında olan bitki türü sayısının yaklaşık olarak 140 bin olarak tahmin edildiği vurgulanılan raporda, bunlar arasında ilâç üretiminde kullanılan 723 bitkinin de bulunduğu kaydedildi. Kew’in bilim direktörü Prof Alexandre Antonelli, bitki türlerinin tesbiti konusunda zamana karşı yarıştıklarını belirterek, “Zamana karşı yarışı kaybediyoruz, çünkü türler, bulabildiğimizden ve isimlendirdiğimizden daha hızlı yok oluyor.” ifadesini kullandı. Raporda, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 7,8 milyardan 10 milyara çıkmasının beklendiğine ve küresel nüfusu beslemek için yeni gıda kaynaklarına da ihtiyaç olduğuna dikkat çekilirken, 7 binden fazla yenilebilir bitki türünün milyonlarca kişi için besin kaynağı olarak kullanılabileceği bilgisi paylaşıldı.