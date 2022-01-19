"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ciddi su krizi bizi bekliyor

19 Ocak 2022, Çarşamba 22:23
Azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile birlikte Van Gölü Havzası’ndaki baraj gölleri önemli ölçüde küçüldü. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş önümüzdeki yaz aylarında bizi çok ciddÎ bir kriz beklediğini söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ( Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, hidrolojik kuraklığın (Uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri) etkisinin Van Gölü Havzası’nda da kendini ciddî şekilde hissettirdiğini söyledi. Azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile birlikte bölgedeki baraj gölleri önemli ölçüde küçüldü. Van Gölü Havzası’ndaki barajlarda yaşanan bu durum, 2015 ile 2021 yılları arasında çekilen uydu görüntülerine de yansıdı. Dr. Akkuş, önümüzdeki 1,5 aylık sürenin çok önemli olduğunu belirterek, “Eğer havza bu süre içinde yağış almazsa, önümüzdeki yaz aylarında bizi çok ciddî bir kriz bekliyor” dedi. Dr. Akkuş, Bölgedeki kuraklıktan dünyada yalnızca Van Gölü’nde yaşayan ve Türkiye’de, iç sulardaki en büyük balık stokunu oluşturan inci kefalinin de çok büyük oranda etkileneceğini belirtti.

‘BUHARLAŞMA YAĞIŞI GEÇTİ’

Kapalı bir havza olan Van Gölü Havzası’na kar ve yağmur ile birlikte su girdisi olduğunu buharlaşmayla birlikte de uzaklaştığını belirten Dr. Akkuş, “Fakat baraj göllerindeki buharlaşma ve yağış değerlerine baktığımızda özellikle 2020 yılından itibaren buharlaşmanın yağışı çok fazla geçtiğini görüyoruz. İşte bu nedenle baraj gölleri git gide çekiliyor. Havzada son günlerde iyi bir kar yağışının olduğunu görüyoruz. Fakat sıcaklıklar çoğu zaman mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şu an kışın ortasındayız. Daha geçtiğimiz gün Van’a yağmur yağıyordu. Yani kar yağması gereken mevsimde yağmur yağıyor” dedi.

Barajlar küçülüyor

Artıgerçek’deki habere göre Dr. Akkuş, şunları söyledi: “2015 yılından günümüze geldiğimiz zaman maalesef baraj göllerinin yüzey alanlarında çok büyük düşüşler olduğunu görüyoruz. Hemen gölün kuzeyinde bulunan Zernek Baraj Gölü’nün 2015 yılında 4,7 kilometrekare olan yüzey alanı 2021 Aralık ayında 1,68 kilometrekareye düşmüş. Yine Sarımehmet Baraj Gölü’nün yüzey alanı 2015 yılında 7,33 kilometrekare iken 2021 yılı aralık ayında 2,59 düşmüş. Yine gölün güneyinde bulunan Koç Köprü Baraj Gölü 2015 yılında 6,32 kilometrekare iken bugün 2,75 kilometrekare gibi çok büyük bir küçülme yaşamış.” Önümüzde 1,5 aylık bir sürenin çok önemli olduğuna da dikkat çeken Dr. Akkuş, “Eğer havza bu süre içinde yağış almazsa, eğer durum böyle devam ederse önümüzdeki yaz ayında bizi çok ciddî bir kriz bekliyor. Yani hidrolojik kuraklığı yaşıyoruz. Peşinden tarımsal, sonrasında ise sosyoekonomik kuraklık gelecek. Şu anda baraj göllerimizin hiçbirinde yeterli su seviyesi yok. Belki de ne elektrik üretecek bu baraj gölleri ne de bölgedeki çiftçilerin yeterli miktarda suyunu sağlayacak.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depreme hazırlıklı değiliz

    Ciddi su krizi bizi bekliyor

    Yerel gazeteler de zorda

    Akşener: Bizdeki enflasyon Avrupa’dakinin toplamı

    Kimyasal kirlilik alarm veriyor

    MB Kanunu'nda değişiklik yasalaştı

    İsrail'den 'vahşice' bir zorbalık daha: Gece yarısından sonra yıktılar!

    Gazze’de su krizi derinleşiyor

    Fukara çarşısında bile fiyatlar uçtu

    Son 24 saatte 72 bin 615 vaka ve 176 ölüm gözlemlendi

    Et ve süt daha da pahalanacak

    Liderleri bekliyoruz

    Ezana izin, din hürriyetinin gereği

    Yaraları sarma vakti

    Başkanlığı da, AKP’yi de bıraktı

    Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı

    Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu

    "999 haftadır iktidardasın, hala biz çözeriz diyorsun"

    Çin, ABD'li 46 görevliye vize vermeyi kabul etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı ailelerin mağdur çocukları
    Ahmet BATTAL

    Cemaat temsilcileri ses verin
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Selâm olsun Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’ya
    Genel

    KHK mağduriyetleri büyüyor
    Aytekin COŞKUN

    Bilboardlardaki Hadis-i Şerif
    Sadettin Önal

    WEBB de Hz. Âdem’in (as) gördüğünü görecek mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Maskeli saldırganlar
    Genel

    Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    Enes Kara’dan Z- kuşağını okuyabilmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.