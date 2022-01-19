Ciddi su krizi bizi bekliyor

Azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile birlikte Van Gölü Havzası’ndaki baraj gölleri önemli ölçüde küçüldü. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş önümüzdeki yaz aylarında bizi çok ciddÎ bir kriz beklediğini söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ( Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, hidrolojik kuraklığın (Uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri) etkisinin Van Gölü Havzası’nda da kendini ciddî şekilde hissettirdiğini söyledi. Azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile birlikte bölgedeki baraj gölleri önemli ölçüde küçüldü. Van Gölü Havzası’ndaki barajlarda yaşanan bu durum, 2015 ile 2021 yılları arasında çekilen uydu görüntülerine de yansıdı. Dr. Akkuş, önümüzdeki 1,5 aylık sürenin çok önemli olduğunu belirterek, “Eğer havza bu süre içinde yağış almazsa, önümüzdeki yaz aylarında bizi çok ciddî bir kriz bekliyor” dedi. Dr. Akkuş, Bölgedeki kuraklıktan dünyada yalnızca Van Gölü’nde yaşayan ve Türkiye’de, iç sulardaki en büyük balık stokunu oluşturan inci kefalinin de çok büyük oranda etkileneceğini belirtti.

‘BUHARLAŞMA YAĞIŞI GEÇTİ’

Kapalı bir havza olan Van Gölü Havzası’na kar ve yağmur ile birlikte su girdisi olduğunu buharlaşmayla birlikte de uzaklaştığını belirten Dr. Akkuş, “Fakat baraj göllerindeki buharlaşma ve yağış değerlerine baktığımızda özellikle 2020 yılından itibaren buharlaşmanın yağışı çok fazla geçtiğini görüyoruz. İşte bu nedenle baraj gölleri git gide çekiliyor. Havzada son günlerde iyi bir kar yağışının olduğunu görüyoruz. Fakat sıcaklıklar çoğu zaman mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şu an kışın ortasındayız. Daha geçtiğimiz gün Van’a yağmur yağıyordu. Yani kar yağması gereken mevsimde yağmur yağıyor” dedi.

Barajlar küçülüyor

Artıgerçek’deki habere göre Dr. Akkuş, şunları söyledi: “2015 yılından günümüze geldiğimiz zaman maalesef baraj göllerinin yüzey alanlarında çok büyük düşüşler olduğunu görüyoruz. Hemen gölün kuzeyinde bulunan Zernek Baraj Gölü’nün 2015 yılında 4,7 kilometrekare olan yüzey alanı 2021 Aralık ayında 1,68 kilometrekareye düşmüş. Yine Sarımehmet Baraj Gölü’nün yüzey alanı 2015 yılında 7,33 kilometrekare iken 2021 yılı aralık ayında 2,59 düşmüş. Yine gölün güneyinde bulunan Koç Köprü Baraj Gölü 2015 yılında 6,32 kilometrekare iken bugün 2,75 kilometrekare gibi çok büyük bir küçülme yaşamış.” Önümüzde 1,5 aylık bir sürenin çok önemli olduğuna da dikkat çeken Dr. Akkuş, “Eğer havza bu süre içinde yağış almazsa, eğer durum böyle devam ederse önümüzdeki yaz ayında bizi çok ciddî bir kriz bekliyor. Yani hidrolojik kuraklığı yaşıyoruz. Peşinden tarımsal, sonrasında ise sosyoekonomik kuraklık gelecek. Şu anda baraj göllerimizin hiçbirinde yeterli su seviyesi yok. Belki de ne elektrik üretecek bu baraj gölleri ne de bölgedeki çiftçilerin yeterli miktarda suyunu sağlayacak.”

Haber Merkezi