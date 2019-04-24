Çöp ithalatı beşe katlandı

Greenpeace Doğu Asya’nın yeni raporuna göre Türkiye’nin plastik atık ithalatı beşe katlandı.

Greenpeace Doğu Asya, 2016-2018 yılları arasında en fazla plastik atık ithal ve ihraç eden 21 ülkenin ithalat ve ihracat rakamlarının yer aldığı raporu yayımladı.

Greenpeace Doğu Asya Kampanya Sorumlusu Kate Lin şöyle konuştu: “Bir ülke plastik atık ithalatını düzenlediği zaman, ithalat akışı bir sonraki ülkeye geçer. Geri dönüşüm sistemleri plastik üretimine hiçbir zaman çözüm olamaz. Bugüne kadar üretilen plastiğin sadece yüzde 9’u geri dönüştürüldü. Plastik kirliliğinin tek bir çözümü var, o da daha az plastik üretmek.” Bianet’te yer alan habere göre, raporun Türkiye bölümünde şu noktalara dikkat çekildi: Türkiye’nin ithalatı 2016 yılının başında aylık 4 bin tondan, 2018’in başında aylık 33 bin tona yükseldi. İthalat, 2018 yılının ortalarında aylık 20 bin tona geriledi ve sabit kaldı. İngiltere’den ithalat Ekim 2018’den itibaren 10 bin tona ulaşarak keskin bir artış gösterdi.

Gelişmiş ülkelerin çöpleri Türkiye’de

Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram şöyle konuştu: “Atık yönetimi ciddî bir konudur, kapsamlı altyapı ve denetim mekanizmaları gerektirir. Çin’in plastik atık ithalatı yasağının ardından Türkiye birdenbire gelişmiş ülkelerin çöplerinin yeni adresi oldu. Türkiye henüz kendi çöpüyle baş edemeyen bir ülke. Bu yüzden kontrolsüz çöp ithalatı Türkiye’nin kendi geri dönüşüm sisteminde varolan sorunların daha da artmasına neden olabilir. Türkiye başka ülkelerin çöpünde boğulmadan Ticaret Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, plastik atık ithalatıyla ilgili politikalarını gözden geçirmesini talep ediyoruz.”