Deprem sonrasında iletişim kurabilmek için indirmeniz gereken uygulamalar

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde en çok konuşulan konulardan biri şebekelerin kopması oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremden hemen sonra vatandaşların iletişim sorunu yaşandı. Akıllara "Telefon araması dışında hangi uygulamalarla iletişim sağlayabiliriz" sorusu geldi. İşte deprem sonrasında da iletişim kurabilmenizi sağlayacak hayat kurtaran o uygulamalar...

Firechat Bluetooth ve WiFi ile yüklü olan telefonlar arasında iletişim kurmayı sağlıyor. Bridgefy İnternet ve şebeke erişiminin olmadığı yerlerde yalnızca Bluetooth ile 100 metre yakınınızdaki kişilerle iletişim kurmanıza yarıyor.

MeshTalk Oppo markasının geliştirdiği bir teknoloji. WiFi ya da şebeke olmadan 3 km'lik alan içerisinde fotoğraf, video ve metin göndermenizi sağlıyor.

Voxer WiFi yani internet bağlantısı üzerinden telefonunuzu telsize çevirir ve etrafınızdaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.

Zello PTT'nin ücretsiz telsiz uygulamasıdır. Telefonunuzu bas konuş telsize çevirir. WiFi gerekliliği bulunuyor.



Okunma Sayısı: 399

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.