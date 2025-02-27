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Dijital bağımlılığa karşı tedbir alalım - 4 öğrenciden 1’i dijital bağımlı

27 Şubat 2025, Perşembe 02:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Dijital bağımlılık riskine karşı çocuklarımızı korumak zorundayız” dedi.

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Sosyal medya beyin çürümesi yapıyor

 

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey Salonu’nda toplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şunları kaydetti: “Bugün çocuklarımız ne yazık ki dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken aynı zamanda bu dünyanın tehlikelerine de maruz kalıyor. Bilinçli dijital medya kullanımı olmadığında çocuklar, istismar, akran zorbalığı, zararlı içerikler ve nefret söylemi gibi risklerle karşılaşıyor. Bu durum nedeniyle sosyal, duygusal ve akademik hayatları da ciddi zarar görebiliyor. Artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Bu amaçla oluşturduğumuz ‘Sosyal Medya Çalışma Grubumuz’ ile koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütüyoruz”

Dijital bağımlılığa karşı kademeli düzenleme

Göktaş, “Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bakanlık olarak, ilgili paydaş Bakanlıklarımızla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz.” diye konuştu. Ankara - aa

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4 öğrenciden 1’i dijital bağımlı

İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından hazırlanan “Dijital Bağımlılık ve Eğitim: Sorunlar, Eğilimler ve Politika Önerileri” başlıklı çalışmada, öğrencilerin sosyal medya bağımlılığına yönelik tespitler yer aldı. Dijital bağımlılığın Türkiye’deki çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin analiz edildiği çalışmada, lise öğrencilerinin yüzde 50’sinin sosyal medya bağımlılığı riski taşıdığı, ortaokul öğrencilerinin yüzde 35’inin de bu açıdan risk grubunda yer aldığı belirlendi. Her 4 öğrenciden 1’inin dijital oyun bağımlılığı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan çalışmada, uzun süre ekran başında kalmanın dikkat eksikliği, uyku bozuklukları ve yalnızlık hissini artırdığı tespitine yer verildi.

Dijital okuryazarlık müfredata eklenmeli

Çalışmada, dijital bağımlılığın eğitim politikaları çerçevesinde nasıl ele alınması gerektiğine dair şu önerilerde bulunuldu: “Dijital okuryazarlık eğitimleri müfredata eklenmeli. Öğretmenler ve ebeveynler bilinçlendirilerek çocuklara rehber olmalı. Oyun dostu okul ortamları oluşturulmalı, çocukların ekran dışında vakit geçirebileceği alanlar artırılmalı. Dijital bağımlılığı erken tespit edebilecek ölçme ve değerlendirme sistemleri geliştirilmeli. Teknoloji firmaları, çocuklara yönelik kullanım sınırları ve uyarı sistemleri entegre etmeli.” İstanbul - aa

AA

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