Dijital bağımlılık korkutuyor

Son yapılan araştırmalara göre çocukların yüzde 35’i dijital oyun bağımlılığı riski altında.

Cep telefonlarını aşırı kullananlara önemli uyarılar!

Dijital bağımlılık büyük dert

TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, dijital mecralarda çocukları tehdit eden risklere karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere toplanıyor. BTK’nın 21 bin öğrenci üzerinde yaptığı araştırmada, lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 35’i ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 36’sı yüksek risk grubunda yer alıyor. Sosyal medya bağımlılığı ise yüzde 50’ye ulaşmış durumda.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, çocuklar, dijital dünya hakkında farkındalıklarını artırarak, internetin doğru ve etkin kullanımı için daha fazla eğitim talep ediyorlar. Ailelerin çocuklara yönelik dijital yasaklar yerine, bilinçli kullanımı teşvik etmeleri gerektiğine inanıyorlar. TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, çocukların dijital dünyadaki tehlikelere karşı korunması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dijital bağımlılık ve akran zorbalığı gibi konuları ele alan komisyon, çocukların güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik stratejiler geliştiriyor. Bu süreçte, eğitimciler, psikologlar ve teknoloji uzmanlarından alınan bilgiler doğrultusunda, çocuklara yönelik bilinçlendirme programları ve ebeveynlere rehberlik sağlayacak politikalar üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi