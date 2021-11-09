Dünyanın yarısı sıcaklardan etkilenecek

COP26 zirvesinde bilim insanlarının yayımladığı bir araştırmaya göre, küresel sıcaklıklar 2 derece artarsa, dünya genelinde 1 milyar insan aşırı sıcak sorunları yaşamaya başlayacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, COP26 iklim zirvesinde ana hedef küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlamak olsa da bu hedefe ulaşmak için yapılacak çok şey olduğu belirtiliyor. Britanya’nın meteoroloji ofisinden bilim insanlarının yaptığı araştırma, küresel ısınma 2 dereceye ulaştığı takdirde bir milyar insanın aşırı sıcaklara bağlı sorunlar yaşayacağını gösterdi. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre, sıcaklık ve nemin birleşiminden oluşan sıcaklık birimi 35 derece ulaştığında insan vücudunun terleyerek kendini serinletemediği gerekçesiyle sağlıklı insanların bile altı saat içinde ölüm riski olduğu gösterildi. Çalışmalar, iklim kriziyle mücadele çalışmalarının başarısız olduğu ve Dünya’nın 4 derece ısındığı durumda, dünya nüfusunun yarısının aşırı sıcağa bağlı sağlık sorunları yaşayacağını gösterdi. Haber Merkezi

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