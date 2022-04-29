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e-Devlet'ten Umre ve Kudüs turları için başvuru yapılabiliyor

29 Nisan 2022, Cuma 13:53
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye veya Kudüs'e gitmek için gerekli kayıt başvurularının e-Devlet Kapısı'ndan yapılmaya başlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nın 2008'de 22 hizmetle açıldığını, bugün ise 870 kurumun 6 bin 551 hizmetine buradan ulaşılabildiğini söyledi.

Hedeflerinin bütün hizmetlerin dijital ortama taşınması ve kapsamının genişletilmesi olduğunu belirten Koç, her geçen gün yeni uygulamaların e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandığını kaydetti.

Koç, bunlardan birinin de umre ve Kudüs turlarına ilişkin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye veya Kudüs'e gitmek için, turun talep edilen ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt başvuruları, e-Devlet Kapısı'ndan yapılmaya başlandı. Bu hizmet kapsamında 'Umre ve Kudüs Turları Kayıt Başvurusu' için kayıt oluşturma, birlikte gidilecek kişilerle grup oluşturma, kayıt güncelleme, kayıt silme, tur ve oda tipi güncelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor."

"Hızlı, kolay ve güvenilir"

Hizmetle tüm sürecin e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiğine dikkati çeken Koç, her yıl yaklaşık 100 bin vatandaşın Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yapmak üzere Sudi Arabistan'a gittiği bilgisini verdi.

Koç, ayrıca 5 bin vatandaşın da Kudüs ve Kudüs bağlantılı umre turlarına katıldığını aktararak, "Bu turlara katılmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kayıt işlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir." dedi.

AA

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