Edward Snowden: İnternet tarayıcılarına güvenmeyin

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Edward Snowden, tüketicilerin, “iktidar kurumları” olarak değerlendirdiği internet tarayıcıları ve hizmet sunucularına kesinlikle güvenmemesini istedi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski ajanı Edward Snowden, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen Avrupa internet teknolojisi konferansına geçici olarak sığındığı Rusya’dan görüntülü telefonla konuşmacı olarak katıldı.

Snowden, yaptığı konuşmada “Toplumun en güçlü kurumları, en az hesap verebilen bir kurumları olursa ne yaparsınız ? ”sorusunu yöneltti ve internet kullanıcılarına ciddi uyarılarda bulundu.

"Veri koruma işi, veri toplama işine dönüşmemesi gerekir"

AB’nin veri koruma tüzüğünün iyi bir başlangıç olduğuna değinen Snowden, bununla birlikte veri korumanın, veri toplama işine dönüşmemesi gerektiğini bildirdi.

Snowden, internete bağlanmada temel sisteminin değiştirilmesi gerektiğini savundu ve “Burada veriler değil, insanlar sömürülüyor. Bu yüzden insanlar, iktidar kurumları olan internet tarayıcıları ve hizmet sunucularına kesinlikle güvenmemeli.” dedi.

Snowden, binlerce istihbarat belgesini sızdırmasıyla uluslararası gündeme otururken, sızdırılan belgelerle, Amerika ve Batılı müttefikleri tarafından internetten yapılan takip ve toplanan istihbaratın büyüklüğü gözler önüne serildi.

İngiliz The Guardian ve Amerikan Washington Post gazetelerinde yayımlanan belgelerde, NSA'nın aralarında Facebook’un da bulunduğu birçok internet devinin yazılımlarından kullanıcıların konuşma ve yazışmalarını kontrol ettiği ortaya çıktı. Belgelerde NSA’nın milyonlarca Amerikalının telefon kayıtlarını da topladığı saptandı.