Ege Denizi'nde son 48 saatte 100 deprem gözlemlendi

Ege Denizi'nde, 1-3 Şubat'ta en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 1 Şubat saat 00.00'dan 3 Şubat saat 00.00'a kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.

4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,4 büyüklüğünde iki deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.45'te, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde art arda iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 ve 6,99 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.

Yunanistan'da, Ege'de artan sismik hareketlilik üzerine olağanüstü toplantı düzenlendi

Yunanistan'da, Ege adalarında son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde pazar gecesi olağan üstü toplantı gerçekleştirildi.

Santorini başta olmak üzere, Ege adalarında artan sismik hareketlilik ve Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre, bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde minik deprem yaşanması uzmanları ve hükümeti harekete geçirdi.

Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana dek konuyla ilgili alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.

Ege'deki Yamurgi (Amargos) Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek, bölge sakinlerinden kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.