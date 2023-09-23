Eğirdir Gölü için alarm zilleri çalıyor

Türkiye’nin yedi renkli gölü olarak bilinen aynı zamanda Türkiye’nin ikinci tatlı su gölü olan ve Isparta’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Eğirdir Gölü’nde su kaybı kritik seviyeye ulaştı.

Türkiye’de barajlar alarm veriyor

Suyun %50’si israf oluyor

İstanbul’un barajları yüzde 25’in altında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünün öğretim üyesi aynı zamanda Su Enstitüsü müdürlüğünü yürüten Doç. Şehnaz Şener, Eğirdir Gölü’nü kaybetmemek için yapılması gereken tek şeyin su kullanımlarının azaltılmasının gerektiği konusuna dikkat çekti. Şener, “Bu da havzadaki su kullanımlarının, su politikalarının kalıcı ve buna yönelik gerekli noktalarda şuurlandırma ve sıcaklık geçişlerini arttırıcı mümkün olacaktır aksi durumda gelecekte Eğirdir Gölü’nün kuruması ve göl kaybımız kaçınılmazdır” dedi. Haber Merkezi

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