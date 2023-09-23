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23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Eğirdir Gölü için alarm zilleri çalıyor

23 Eylül 2023, Cumartesi 12:32
Türkiye’nin yedi renkli gölü olarak bilinen aynı zamanda Türkiye’nin ikinci tatlı su gölü olan ve Isparta’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Eğirdir Gölü’nde su kaybı kritik seviyeye ulaştı.

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Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünün öğretim üyesi aynı zamanda Su Enstitüsü müdürlüğünü yürüten Doç. Şehnaz Şener, Eğirdir Gölü’nü kaybetmemek için yapılması gereken tek şeyin su kullanımlarının azaltılmasının gerektiği konusuna dikkat çekti. Şener, “Bu da havzadaki su kullanımlarının, su politikalarının kalıcı ve buna yönelik gerekli noktalarda şuurlandırma ve sıcaklık geçişlerini arttırıcı mümkün olacaktır aksi durumda gelecekte Eğirdir Gölü’nün kuruması ve göl kaybımız kaçınılmazdır” dedi.

Haber Merkezi

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