Elektrikli araçlar için 8 bin şarj noktasına ulaştık

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’de şarj istasyonu sayısının her ay hızla arttığını belirterek, “Toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık” dedi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında ülke genelinde 4 bin 221 şarj istasyonunda 6 bin 633 yavaş şarj (AC), 2 bin 228 DC şarj noktası olduğunu kaydetti. Halihazırda 81 ilde şarj istasyonları bulunduğunu ve Türkiye’deki şarj istasyonu sayısının arttığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: “Son rakamlara göre 4 bin 221 adet şarj istasyonunda 6 bin 633 adeti AC, 2 bin 228 adet DC noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık. Ülkemizde yaklaşık her 14 araca bir DC şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye Avrupa genelinde 1. sırada. AA

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