En zenginlerin karbon ayak izi en büyük

Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin karbon ayak izinin, Paris Anlaşması’ndaki küresel sıcaklık artışını 2030’da 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine göre 30 kat daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Klimasız hayat mümkün olmayacak Yoksulluk ve adaletsizliği sona erdirmek için mücadele eden insanların oluşturduğu küresel bir organizas- yon olan Oxfam’ın, Avrupa Çevre Politikası Enstitüsü (IEEP) ve Stockhold Çevre Ens- titüsünün araştırmalarına dayanarak yaptığı çalışmaya göre, hükümetlerin emisyonları azaltmaya yönelik planları, ihtiyaç duyulan seviyenin gerisinde bulunuyor. Sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırabilmek için 2030’a kadar kişi başına düşen karbon emisyon salımının yılda ortalama 2,3 ton olması gerekiyor. Bu rakam şu an kişi başı emisyon salımı seviyesinin yaklaşık yarısına karşılık geliyor. Buna rağmen, zengin kesimin karbon ayak izi giderek artıyor. AA

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