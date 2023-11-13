"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Endüstriyel balıkçılık Ege Denizi’ni tehdit ediyor

13 Kasım 2023, Pazartesi
Ege, deniz kirliliği ile gündemde.

Su Ürünleri Mühendisi Nedim Kartal, “Denize rastgele atılan çöpsel atıklar, teknelerden salınan atık sular, motor yağları ve yakıt artıkları denizde yaşayan deniz canlıları için tehlike” dedi. Ayvalık’ta yaşayan Su Ürünleri Mühendisi ve doğa aktivisti Nedim Kartal, deniz kirliliğine karşı uyarılarda bulunarak önlem alınmasını talep etti. Ayvalık, Edremit Körfez ve Burhaniye ilçesi dahil olmak üzere donanımlı ve yeterli bir arıtma tesisinin olmadığını söyleyen Kartal, neredeyse bütün kanalizasyon atıklarının derin deşarj ile denizlere aktığını bunun da ikinci büyük problem olduğunun altını çiziyor. 

Evsel atık atanlar suç işliyor

İnsanların plaj ve sahillerde evsel atıkları düşüncesizce denizlere atarak aslında çok büyük suç işlediklerini söyleyen Kartal, bu atıkların içinde sandalyeden, televizyona, camdan, demire akla gelen ne varsa her şeyin bulunduğunu ifade ediyor. Ölü ağların da deniz kirliliği için çok büyük sorun olduğunu söyleyen Kartal, bu ölü ağların balıkçıların denizde unuttuğu veya avlanırken bir resife, bir kayaya takılıp koparmak kesmek zorunda kaldığı ağlar olduğunu ifade ediyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hastanelerde bulunanlar ölümle karşı karşıya!

    4 milyon kişi borç batağında

    Araç muayene ücretleri çok yüksek

    Gazze’deki 36 hastanenin 20’si çalışamaz durumda

    Krizin merkezi keyfi rejim

    Araç olsa 100 bini geçerdik

    Endüstriyel balıkçılık Ege Denizi’ni tehdit ediyor

    Siyonist Bakan: Beyrut’u da Gazze gibi yaparız

    Ceza Dairesi yetkisini aştı

    İsrailliler: Çocuk katletmek meşru müdafaa değildir

    Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle iletişim hizmetleri duracak

    İşgal varken normalleşme yok

    Ben-Gvir Netanyahu'ya yüklendi

    Otis Kasırgası'nın ardından kent çöp yığınıyla kaplandı

    "2023 Gazze Nekbe'si"

    Saldırılar 37. günde artarak devam ediyor

    Hamas’ın ardından Filistin yönetimine de karşı

    ABD'ye ait bir askeri uçağın Akdeniz'de düştüğü açıklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi imzasını çiğnedi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    İsrail vahşetine topyekün boykot nasıl olur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Sabah derslerinin “halka ve daire” tatbikatı
    Süleyman KÖSMENE

    Arş’ın altından gelen hazine
    Genel

    Siyonist Bakan: Beyrut’u da Gazze gibi yaparız
    Genel

    Krizin merkezi keyfi rejim
    Şükrü BULUT

    2003’ten 2023’e ne değişti?
    Genel

    Araç muayene ücretleri çok yüksek
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı İslâmın tarihî seyri
    Mehmet KARA

    Zor soru

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.