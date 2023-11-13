Endüstriyel balıkçılık Ege Denizi’ni tehdit ediyor

Ege, deniz kirliliği ile gündemde.

Su Ürünleri Mühendisi Nedim Kartal, “Denize rastgele atılan çöpsel atıklar, teknelerden salınan atık sular, motor yağları ve yakıt artıkları denizde yaşayan deniz canlıları için tehlike” dedi. Ayvalık’ta yaşayan Su Ürünleri Mühendisi ve doğa aktivisti Nedim Kartal, deniz kirliliğine karşı uyarılarda bulunarak önlem alınmasını talep etti. Ayvalık, Edremit Körfez ve Burhaniye ilçesi dahil olmak üzere donanımlı ve yeterli bir arıtma tesisinin olmadığını söyleyen Kartal, neredeyse bütün kanalizasyon atıklarının derin deşarj ile denizlere aktığını bunun da ikinci büyük problem olduğunun altını çiziyor.

Evsel atık atanlar suç işliyor

İnsanların plaj ve sahillerde evsel atıkları düşüncesizce denizlere atarak aslında çok büyük suç işlediklerini söyleyen Kartal, bu atıkların içinde sandalyeden, televizyona, camdan, demire akla gelen ne varsa her şeyin bulunduğunu ifade ediyor. Ölü ağların da deniz kirliliği için çok büyük sorun olduğunu söyleyen Kartal, bu ölü ağların balıkçıların denizde unuttuğu veya avlanırken bir resife, bir kayaya takılıp koparmak kesmek zorunda kaldığı ağlar olduğunu ifade ediyor.

Haber Merkezi