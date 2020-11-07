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7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ev çöpleri Japonya Havayollarının yakıtı olacak

07 Kasım 2020, Cumartesi 09:30
Japonya Havayolları (JAL) sera gazı salınımını düşürmek için ev atığından dönüştürülmüş biyoyakıtı 2022'de uçaklarında düzenli bir şekilde kullanmaya başlayacak.

Kyodo ajansının haberine göre,  Japonya Havayolları (JAL)  2022 mali yılından itibaren ev çöplerinin geri dönüştürülmesinden elde edilmiş biyolojik yakıtı uçaklarında kullanmayı hedefliyor.

JAL, geçmişte denemesini yaptığı biyoyakıt kullanımını, Nisan 2022'den itibaren düzenli hale getirmeyi ve 2050'ye dek "net sıfır karbondioksit salınımına" ulaşmaya odaklanıyor.

Buna göre, 2018'de yapılan 8,6 milyon dolarlık yatırım kapsamında, firmanın ABD ile Japonya'yı bağlayan hat üzerindeki uçağa San Francisco'da yakıt ikmali yapılması planlıyor.

Kyodo'ya göre, Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) da 2023 itibarıyla biyolojik yakıt kullanmaya başlayacak.

 "Büyümede baskı değil"

Başbakan Suga Yoşihi de geçen ay sonunda yaptığı meclis konuşmasında, önceki hükümetlerin "2050'ye dek salınımı yüzde 80 düşürme" hedefini güncellemişti.

Suga, "Küresel ısınmaya müdahale artık ekonomik büyüme üzerinde bir baskı değil. Japonya 'Karbonsuz Toplum' hedefine 2050'ye dek ulaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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