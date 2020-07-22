Facebook'a reklam boykotu

Sahip olduğu 2 milyar kullanıcı nedeniyle ‘Sosyal medya devi’ olarak da anılan Facebook geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.

Starbucks, Pepsi, Coca-Cola ve Verizon’un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını çekme kararı almıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Walmart, McDonald's ve Geico da Facebook'tan reklamlarını çeken şirketler kervanına katıldı.

Aynı habere göre, sadece Walmart geçtiğimiz yıl Facebook'a 145 milyon dolarlık reklam vermişti. Facebook'un son haftalarda kaybettiği 9 şirketin toplam reklam bütçeleri ise 335 milyon dolar olarak açıklandı.

KAZANDIĞI HER 100 DOLARDAN 98'İ REKLAMLARDAN GELİYOR

Firma 2019’da gelirinin yüzde 98’ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti.

Başka bir deyişle sosyal medya devi geçtiğimiz yıl kazandığı her 100 doların 98'ini reklam verenlerden elde etti.

8 MİLYON REKLAM VERENİ VAR

Ancak Facebook'taki büyük reklam harcamaları daha çok orta ve ufak ölçekli firmalardan geliyor. Zira Facebook’ta 8 milyon reklam veren var.

En çok harcama yapan ilk 100 firma ise yıl toplamında 4.2 milyar dolarlık reklam harcaması yaptı. Bu da reklam gelirinin sadece yüzde 6’sı anlamına geliyor.

NE YAŞANMIŞTI?

25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinde yaşayan siyahi George Floyd’un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto dalgası ülkedeki tansiyonun artmasına neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’ta yaptığı “Yağma başlarsa ateş açarız” paylaşımı ise bu tansiyonun en üst noktaya çıktığı tarih olarak görülmüştü.

Trump'ın bu paylaşımı sonrası mikro blog platformu Twitter, tarihinde ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını “şiddet içerdiği” gerekçesiyle sınırlandırma kararı almıştı.

Twitter'ın bu adım sonrası gözler Facebook'a çevrilmiş, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in "Başkan Trump’ın paylaşımı Facebook kurallarını ihlal etmiyor" açıklaması pek çok kesimin tepkisini çekmişti.

Zuckerberg'in bu açıklaması sonrası geçen hafta altı insan hakları örgütü, büyük şirketlere bir çağrıda bulunarak, temmuz ayı boyunca Facebook’a reklam vermemelerini istedi.