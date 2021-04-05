Facebook hakkında inceleme başlatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında resen inceleme başlattı.

Kurul, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü ve Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Amerikan haber sitesi Business Insider, sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan çalınan milyonlarca kullanıcının kişisel veri ve telefon numaralarının bir internet sitesinde yayınlandığını iddia etti.

Bir korsan sitede, 106 ülkeden, 533 milyon kişinin telefon ve kişisel bilgilerinin yayınladığını duyuran Business Insider, verilerden bazılarını Facebook kayıtlarıyla karşılaştırarak teyit ettiğini yazdı.

Geçen ocak ayında, ABD’den 32 milyon, İngiltere’den 11 milyon ve Türkiye'den 19 milyondan fazla kişinin de aralarında olduğu, 533 milyon civarında kişinin telefon numarası ile isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi gibi kişisel verilerinin ele geçirildiği öne sürülmüştü.

Siber suçları işleyenlerin, bu kişisel bilgiler doğrultusunda sanal ortamda ciddi suistimallere karışmasından endişe duyuluyor.