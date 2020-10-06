Facebook, Türkiye'de temsilcilik açmamaya karar verdi

Sosyal medya platformu Facebook'un Türkiye'de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına uymayarak ülkede temsilci bulundurmayacağı belirtildi. Kararın, para cezasının yanı sıra sosyal ağın kapatılmasına da yol açabileceği belirtiliyor.

1 Ekim'de yürürlüğe giren yasa, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesini zorunlu hale getirdi.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Facebook'un söz konusu yasayı 'kısıtlayıcı rejim' olarak tanımlayıp bir parçası olmak istemediğinden temsilci atamayacağını bildirdi. Financial Times'da yer alan habere göre Facebook'un, Türkiye ayağı ile ilgili Londra merkezli personelini Türkiye'ye taşıma planları da yok.

Financial Times gazetesi de, iki farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, San Francisco merkezli şirketin Türkiye'de temsilcilik açmayacağı yönündeki kararını geçtiğimiz günlerde Türk hükümetine ilettiğini yazdı.

İfade ve basın özgürlüğünü kısıtladığı, medyayı hükümetin kontrolü altına aldığı gerekçesiyle uluslararası çapta da eleştirilen yasaya uyulmaması için çok sayıda kişi ve kurum çağrıda bulunmuştu.

Twitter ve YouTube gibi diğer büyük platformların yasa kapsamında temsilcilik bulundurup bulundurmayacakları henüz netlik kazanmadı. Türkiye'de yaklaşık 37 milyon kullanıcısı olan sosyal medya ağı Facebook da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Daha önce YouTube, Twitter ve Wikipedia gibi platformlara geçici ulaşım engeli getirildiyse de uzmanlar hükümetin, özellikle genç kesime ulaşabilmek için sosyal medyaya ihtiyacı olduğunun da altını çiziyor.