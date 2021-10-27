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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Fransa'daki gönüllü Müslüman gençlerden örnek bir adım

27 Ekim 2021, Çarşamba 12:29
Fransa'da gönüllü Müslüman gençler, yeni tip koronavirüs salgınında ekonomik sıkıntıları artan camilere dijital bağışı kolaylaştıran uygulama geliştirdi.

Paris yakınlarında Gennevilliers Camisi'nde kamuoyuna tanıtılan ve Nebevi Vakfının üyesi gençlerin geliştirdiği uygulama, camilere dijital bağışa imkan tanıyor.

Nebevi uygulaması, kişinin konumuna göre en yakın cami, mescit ve ibadethane konusunda da bilgi veriyor.

Nebevi Vakfının kurucusu ve Başkanı Ayour Moss, yaptığı açıklamada, uygulamanın ismini, Hz. Muhammed'in Medine'de inşa ettiği ilk mescit olan Mescid-i Nebevi’den aldığını söyledi.

Moss, Mescid-i Nebevi'nin Müslüman toplumunun tüm faaliyetlerini gerçekleştirdiği yaşam alanı olarak bilindiğini vurgulayarak uygulamayı geliştirirken mescidin bu özelliğini dikkate aldıklarını kaydetti.

"Müslümanlara nasıl faydalı olabiliriz?" sorusu uygulamanın geliştirilmesini sağladı

Birkaç Müslüman gencin kendilerine önce "Müslümanlara nasıl faydalı olabiliriz?" sorusunu sorduğunu, daha sonra toplumun tüm alanlarında dijitalleşmenin hakim olduğunu ve camilerin bu yeni duruma adapte olmakta zorluk çektiğini gözlemlediği ifade eden Moss, çözüm arayışının, Nebevi uygulamasının geliştirilmesiyle sonuçlandığını ifade etti.

Moss, Kovid-19 salgınında ibadethanelere erişime belli kısıtlamaların getirilmesinin ve camilerin ibadet saatleri dışında kapalı tutulmasının, bağışların azalmasına, cami ve cemaat arasındaki bağın kopmasına neden olduğunu vurgulayarak uygulamayla bu sorunun üstesinden gelineceğini ve camilerin ekonomik sıkıntılarına çözüm sunulacağını kaydetti.

Camilere bağış yapmak isteyenlerin uygulama aracılığıyla bunu anonim ve güvenli bir şekilde yapabileceğine işaret eden Moss, bağışların makbuzlarına da doğrudan uygulama üzerinden erişim sağlanabileceğini söyledi.

Moss, kullanıcıların ücretsiz indirebileceği, reklam almayan uygulamanın, cemaat ve camiler arasında köprü görevi görmesini ve camilerin ekonomik istikrarını güçlendirmesini arzu ettiklerini belirtti.

Üyelerini 30 yaş altı gençlerin oluşturduğu Nebevi Vakfının idare ve finans işleri sorumlusu Narjisse Driyef de vakfa, Fransa'nın dört bir yanında yaşayan farklı profillerden gençlerin katıldığını ifade etti.

Nebevi projesinde görevli Mehdi isimli genç, camilere uygulamayı tanıtmakla sorumlu olduklarını söyledi.

Mehdi, uygulamanın beta versiyonu için 4 camiyle yaklaşık 1,5 aylık deneme süresini yakından takip ettiklerini ve camilerden geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu kaydetti.

AA

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