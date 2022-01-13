Grizu-263A uzaya fırlatıldı: "6 yıllık emeğimizi başarıyla sonuçlandırdık"

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında vefat eden madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzaya fırlatılmasını izledi

Bu arada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzaya fırlatılma anını ekranlardan takip etti.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde kurulan ekranda cep uydunun Türkiye saatiyle 18.25'te Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılma anını izleyen öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

Protokol üyeleriyle uydunun uzaya gönderilmesini izleyen takım üyeleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Uydudan sinyal alındığında daha çok sevineceğiz"

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, fırlatma sonrasında yaptığı açıklamada, ekipteki herkesin sesinde heyecandan dolayı titremeler yaşandığını belirterek, yoğun emeklerin, duyulan sıkıntılar ve yaşanmışlıkların hepsinin bugün nihayete erdiğini ifade etti.

Ekmekçi, çok mutlu olduklarını dile getirerek, uydudan sinyal alındığında daha da sevineceklerini kaydetti.

Yola daha büyük hayallerle devam edeceklerini aktaran Ekmekçi, "Hayal ettikçe varız, hayaller büyüdükçe bunlar gerçek olacaktır diyoruz." ifadesini kullandı.

Uzun süreçli bir proje gerçekleştirdiklerini anımsatan Ekmekçi, "Bu projeyle hayallerinize nasıl ulaşacağınız anlatılıyordu. Evet, o yolu gördük. Hayallerimize ulaştık. Artık inanıyoruz, gerçeklerle hayallerimiz arasında her zaman bir yol var." diye konuştu.

"6 yıllık emeğimizi başarıyla sonuçlandırdık"

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da takımın 6 yıldır kaptanlığını yaptığını, 6 yıllık bir hayalin sonucunu görmenin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Sahnede gözyaşlarını tutamadığını kaydeden Dursun, "Çok mutluyum, gurur doluyum. 6 yıllık emeğimizi başarıyla sonuçlandırdık. Bu bizim için çok değerliydi. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takım üyesi Mahmut Eğriöz ise takımda 2018'den beri görev aldığını belirterek, projeye çok emek vererek çalıştıklarını anlattı.

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Eğriöz, süreçte birçok sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, "Takımımızla aile olduk, ailemizden çok onları gördük. Projemizi de güzel bir şekilde bugün uzaya ulaştırdık. Umarım güzel sinyaller de alıp başarımızı kanıtlamış oluruz." dedi.

"Bunlar bizim geleceğimiz, bizden bayrağı devralacak gençler"

Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzaya fırlatılmasını ekranlardan izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.

Uzaya fırlatılma anı öncesinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, önemli bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Kentlerin gelişmesinde, kalkınmasında bu tip başarılar çok önemli olduğuna işaret eden Tutulmaz, "Üniversitelerimizdeki gençlerimiz, aynı zamanda teknolojik dönüşümü sağlayan mühendislerimiz, çok genç yaşta insanlar. Önümüzdeki süreçte inşallah ülkemiz, dünyanın sayılı teknolojik ülkelerinden birisi olacak, buna inanıyoruz." dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da uydunun uzaya fırlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, çok mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Uydunun uzaya fırlatılmasını öğrencilerle izlediklerini aktaran Yıldırım, projeyi takip ettiğini kaydetti.

Takım üyesi öğrencilerin sebatla, azimle senelerce çalışarak gerçekleştirdikleri bu başarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hakikaten gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Uzay Ajansı olarak bu tür faaliyetleri desteklemek için yola çıktıklarını; bunun, programlarında yer aldığını dile getiren Yıldırım, gençlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldırım, birçok üniversite bu şekilde takımların olduğunu aktararak, "Bunlar bizim geleceğimiz. Bizden bayrağı devralacak gençler. Bugünü yaşamaktan çok mutluyum. Hepsini tek tek tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Gurur dolu bir gün"

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise kendileri için gurur dolu bir gün olduğunu söyledi.

Ertok, TÜRKSAT olarak 6 yıldır gerçekleştirdikleri model uydu yarışmasında büyük başarılar elde eden Grizu-263 Uzay Takımı'nın geliştirdiği uydunun uzaya gönderilmesini büyük bir gururla izlediklerini ifade etti.

Proje aşamalarının çok önemli olduğunu anlatan Ertok, şöyle konuştu:

"Yerde bunların çalışmasını yapıyorsunuz, bir şekilde test ediyorsunuz ama uzaya göndermek bambaşka bir aşama. Bu arkadaşlar bunları başardı, inşallah daha büyük hedeflere de ilerlerler. Daha büyük uydularla daha büyük şeylerle ülkemize hizmet ederler."

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da uzay takımlarının 6 yıl önceden bugünleri hayal ettiğini ve önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek Zonguldak'ın sıra dışı insanların şehri olduğunu ve başarılılarının da sıra dışı ve önemli başarılar olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından sunum yapan takım üyeleri, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Protokol üyelerine hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan Grizu-263 Uzay Takımı, uydunun uzaya fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngeye yerleştiğini duyurdu.